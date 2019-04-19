2019-04-19T15:14:34+03:00
Происшествия

В школе Татарстана старшеклассник напал на охранника и сломал ему нос

Мужчину от разъяренного подростка спасли сотрудницы образовательного учреждения [видео]
Лика ИСАЕВА
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После удара охранник оказался на полу.После удара охранник оказался на полу.Фото: скриншот с видео
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Интернет полон историями о том, как учителя школ распускают руки и бьют учеников. Но в татарстанском Альметьевске произошло все наоборот – на охранника образовательного учреждения напал старшеклассник. Он избил взрослого и сломал ему нос. Все это произошло под объективом камеры наблюдения, установленной внутри школы. Запись конфликта была выложена в социальные сети.

В школе Татарстана старшеклассник напал на охранника и сломал ему нос.соцсети

Как выяснила «КП-Казань» инцидент произошел в понедельник, 15 апреля, примерно в 9.00 в школе №25. Разговор между двумя учениками и мужчиной в костюме происходит в вестибюле. Сначала все долго беседуют, видно, как мужчина что-то объясняет подросткам и немного жестикулирует руками. Движения не резкие, и школьники не боятся и не уходят.

В какой-то момент к группе присоединяются еще несколько учеников и один из них резко бьет охранника в лицо. Мужчина падает навзничь. Из кабинета выбегают две женщины в белых халатах и отталкивают в сторону агрессивного подростка.

Сообщение о нападении, по словам автора поста с видео, поступило в правоохранительные органы только через два дня. У охранника в результате нападения ученика был сломан нос.

В администрации школы №25, носящей имя в честь 70-летия нефти Татарстана, что-либо комментировать по поводу данной инцидента отказались.

Тем не менее «КП-Казань» удалось выяснить, что пострадавшего охранника уже уволили.

- Его обвинили в том, что он пришел на работу пьяным и сам спровоцировал конфликт, - сообщил собственный источник «КП-Казань» в школе №25. - На самом деле эти 10-классники вели себя очень вызывающе и обзывали охранника. Но этот мужчина отличался очень вежливым и корректным отношением ко всем, он в отличие от других сотрудников школы не позволял себе никаких резких высказываний в отношение несовершеннолетних. Он просил успокоиться и идти на уроки. Сейчас директору школы просто невыгодно, если поднимется шумиха - будет служебная проверка, ее накажут за недостатки в воспитательной работе среди учащихся. Вот и решили просто уволить охранника и таким образом замять скандал. Но не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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