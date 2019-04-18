2019-04-18T23:04:14+03:00
Спорт

УНИКС потерял шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ с первого места

Казанцы проиграли пермской «Парме» [фото]
Алина НИЗАМОВА
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До начала плей-офф у УНИКСа осталось две встречи.До начала плей-офф у УНИКСа осталось две встречи.Фото: Алина НИЗАМОВА
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УНИКС уступил на своем паркете «Парме» из Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 76:82.

Эта игра стала заключительной домашней для команды в Казани перед началом плей-офф турнира. С первых минут на площадке появился капитан клуба Антон Понкрашов. Вместе ним вышли Эрик Макколум, Трентон Локетт, Реймар Морган и Морис Ндур.

С первых минут на площадке появился капитан казанцев Антон Понкрашов. Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут на площадке появился капитан казанцев Антон Понкрашов.Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых атак УНИКС повел себя по-хозяйски. Через три минуты с начала матча казанцы вели 8:2. Правда, «Парма» тут же нашла силы на ответ, и на вторую четверть команды вышли лишь с небольшим преимуществом УНИКСа – 18:15.

С первых атак УНИКС повел себя по-хозяйски. Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых атак УНИКС повел себя по-хозяйски.Фото: Алина НИЗАМОВА

В ней принимающая сторона снова могла добиться шестиочкового превосходства, но снова ненадолго. В концовке периода «Парма» прибавила. Большой перерыв встретил равенство на табло – 33:33.

Большой перерыв встретил равенство на табло – 33:33. Фото: Алина НИЗАМОВА

Большой перерыв встретил равенство на табло – 33:33.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ключевой стала следующая четверть. Первая ее половина шла по схожему сценарию всего матча. А вот после случился сбой в игре казанцев, а пермяки, напротив, поймала кураж. Рывок 12:0 в их исполнении перевернул игру. УНИКС так и не смог оправиться от такого удара до конца четверти и перед четвертой партией уже уступал с двузначным преимуществом – 50:65.

Ключевой стала третья четверть. Фото: Алина НИЗАМОВА

Ключевой стала третья четверть.Фото: Алина НИЗАМОВА

Команда из столицы Татарстана пыталась исправить положение. За четыре минуты Морган набрал восемь очков, а после трехочкового броска Джамара Смита казанцы сократили разницу в счете до пяти очков. Однако на большее УНИКС не хватило. Пермяки, давно потерявшие шансы на выход в плей-офф, обыграли фаворита. Примечательно, что в обоих матчах в этом сезоне «Парма» обыграла казанскую команду.

После трехочкового броска Джамара Смита казанцы сократили разницу в счете до пяти очков. Фото: Алина НИЗАМОВА

После трехочкового броска Джамара Смита казанцы сократили разницу в счете до пяти очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Реймар Морган. На счету американца 27 очков. Также он записал себе в активе семь подборов. Это тоже лучший результат среди всех игроков встречи.

Самым результативным игроком встречи стал Реймар Морган. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Реймар Морган.Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС упустил возможность завершить регулярный сезон лидером. Благодаря двум победам над ЦСКА, казанцам нужно было завершить регулярку без поражений в оставшихся трех матчах для исторического достижения. Клуб из Казани сравнялся по очкам с «Химками», но за счет дополнительных показателей сохраняет вторую позицию.

В следующем матче команда Димитриса Прифтиса сыграет в Саратове против местного «Автодора». Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче команда Димитриса Прифтиса сыграет в Саратове против местного «Автодора».Фото: Алина НИЗАМОВА

До начала плей-офф у УНИКСа осталось две встречи. В следующем матче команда Димитриса Прифтиса сыграет в Саратове против местного «Автодора». Игра пройдет 21 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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