"Как кобра кидается!": в Бугульминском районе Татарстана змеи оккупировали здание ж/д станции
Видео о том, какие опасности подстерегают в селе Ключи Бугульминского района, в котором расположена железнодорожная станция, в соцсети выложили местные жители.
Запечатленное заставит брезгливо отшатнуться особенно женскую часть зрителей - камера запечатлела более десятка змей, вылезших погреться на солнышке. Среди них по яркому желто-оранжевому кольцу около головы можно узнать ужей.
В Бугульминском районе Татарстана змеи оккупировали здание ж/д станции.соцсети
Автор ролика обходит здание ж/д станции по периметру, и практически везде на солнышке на камнях или на бетоне греются пресмыкающиеся. Некоторые из них агрессивно нападают на него, кусая за ноги.
- Змеи атакуют! - комментирует автор. - Кошмарики на воздушном шарике! Вот он сидит. Ах ты! Как кобра кидается!
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU