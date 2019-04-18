"Как кобра кидается!": в Бугульминском районе Татарстана змеи оккупировали здание ж/д станции

Видео о том, какие опасности подстерегают в селе Ключи Бугульминского района, в котором расположена железнодорожная станция, в соцсети выложили местные жители.

Запечатленное заставит брезгливо отшатнуться особенно женскую часть зрителей - камера запечатлела более десятка змей, вылезших погреться на солнышке. Среди них по яркому желто-оранжевому кольцу около головы можно узнать ужей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="920" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704002" frameborder="0"></iframe> В Бугульминском районе Татарстана змеи оккупировали здание ж/д станции.соцсети

Автор ролика обходит здание ж/д станции по периметру, и практически везде на солнышке на камнях или на бетоне греются пресмыкающиеся. Некоторые из них агрессивно нападают на него, кусая за ноги.

- Змеи атакуют! - комментирует автор. - Кошмарики на воздушном шарике! Вот он сидит. Ах ты! Как кобра кидается!

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