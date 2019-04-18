2019-04-18T15:38:53+03:00
Дом. Семья

"Как кобра кидается!": в Бугульминском районе Татарстана змеи оккупировали здание ж/д станции

Если их хоть как-то потревожить, то они нападают [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Видео о том, какие опасности подстерегают в селе Ключи Бугульминского района, в котором расположена железнодорожная станция, в соцсети выложили местные жители.

Запечатленное заставит брезгливо отшатнуться особенно женскую часть зрителей - камера запечатлела более десятка змей, вылезших погреться на солнышке. Среди них по яркому желто-оранжевому кольцу около головы можно узнать ужей.

В Бугульминском районе Татарстана змеи оккупировали здание ж/д станции.соцсети

Автор ролика обходит здание ж/д станции по периметру, и практически везде на солнышке на камнях или на бетоне греются пресмыкающиеся. Некоторые из них агрессивно нападают на него, кусая за ноги.

- Змеи атакуют! - комментирует автор. - Кошмарики на воздушном шарике! Вот он сидит. Ах ты! Как кобра кидается!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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