«Татнефть» сократила потребление энергоресурсов на 40 процентов

Прошедший недавно на площадке «Казань ЭКСПО» Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности («ТЭФ-2019») называют крупнейшим в Приволжском федеральном округе мероприятием по данной тематике. Ресурсосбережение в современном мире является основным звеном конкурентоспособности и эффективности. На этом акцентировал внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов. Участвовавший в нем заместитель министра энергетики России Антон Инюцын предложил добавить к названию форума еще и слово «экология». По его мнению, оно неразрывно связано с понятием «энергоэффективность».

Эти тезисы наглядно были подтверждены на состоявшейся выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». Свои достижения представила Группа «Татнефть», которая продолжает результативно выполнять 10-летнюю корпоративную программу повышения энергоэффективности и ресурсосбережения до 2020 года. Вот некоторые промежуточные результаты этой деятельности.

За 2011 - 2018 года сэкономлено 464 тысяч тонн условного топлива, что дало компании экономический эффект в 5,1 млрд рублей. Потребности «Татнефти» в топливно-энергетических ресурсах удалось снизить на 40%, в том числе в электроэнергии - тоже на 40%, в котельно-печном топливе - на 31%, тепловой энергии - на 20%, горюче-смазочных материалах - на 9%. Только в 2018 году сэкономлено 48 тыс. тонн условного топлива, что оценивается на 842 млн рублей.

Как удалось достичь столь значительных результатов? Этот вопрос заинтересовал подошедших к стенду «Татнефти» Рустама Минниханова и Антона Инюцына. Пояснения им дали первый заместитель генерального директора - главный инженер «Татнефти» Наиль Ибрагимов и первый заместитель директора института «ТатНИПИнефть» Азат Зарипов.

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Компания добилась значительного эффекта на одном из своих стратегических направлений - добыче сверхвязкой нефти (СВН или природный битум), отличающейся повышенной энергоресурсоемкостью. Благодаря ряду новых технологий себестоимость добываемой СВН удалось сократить вдвое.

Если в 2006 году, когда начинали битумный проект, на каждую тонну добытой нефти закачивалось 17 тонн пара, то теперь это соотношение снизилось до 3,5. Это уже близко к лучшему уровню стран, издавна преуспевающих в добыче природного битума.

- Мы шаг за шагом учились сначала параллельно бурить горизонтальные скважины, потом равномерно прогревать пласт, да чтобы пар наружу не прорывался… - рассказал об истории успеха Наиль Ибрагимов. - Сейчас технологии отработаны, идет масштабирование. Уже пробурены 960 скважин…

В 2018 году в «Татнефти» начато применение новых углеводородных растворителей совместно с паром, что снизило потребление теплоносителя на обработанных скважинах на 52%.

- Способ закачки растворителей - это собственная разработка «Татнефти», они изготавливаются на Елховском НПЗ, - отметил Азат Зарипов.

По итогам этой выставки «ТатНИПИнефть» награждена дипломом за технологию термогелевого воздействия для повышения эффективности разработки залежей сверхвязкой нефти.

Всего же подразделения «Татнефти» получили на «ТЭФ-2019» четыре диплома за энергоэффективное оборудование и технологии (о них ниже).

ДЕШЕВЫЕ СКВАЖИНЫ

Постоянно разрабатываются ресурсосберегающие технологии для увеличения нефтеотдачи при разработке и других видов запасов «черного золота».

Так, совершенствование способа бурения скважин малого диаметра (СМД) и уплотнения их сетки позволили сделать экономически целесообразной добычу нефти из карбонатных коллекторов. Раньше за эти запасы не брались, слишком низкий у них дебит - до 2,5 тонны в сутки со скважины. Но в компании благодаря СМД удалось на 35% сократить стоимость бурения. Это позволит дополнительно добыть более 30 млн тонн нефти. К тому же при уплотнении сетки скважин увеличивается коэффициент извлечения нефти (КИН)

Достичь этого удалось благодаря комплексу разработанных в «Татнефти» технологий и техники. Организовали, где возможно, одновременно-раздельную добычу (ОРД) из нескольких горизонтов, для чего были созданы установки ОРД с раздельным и совместным подъемом продукции пластов в скважинах. Разработаны простые и недорогие пакерующие устройства типа втулка-ниппель и манжетный пакер для эксплуатационных колонн размером 102 и 114 мм. Строительство таких скважин требует меньше энергоресурсов, при этом они позволяют вести одновременную добычу из нескольких пластов, расположенных на разных глубинах.

- Это уникальное решение - собственная разработка «Татнефти», - подчеркнул Зарипов.

- Мы научились бурить очень дешевые скважины - порядка 10 - 12 млн рублей, раньше столько стоил капитальный ремонт, - отметил Наиль Ибрагимов. - При такой цене эти дебиты окупаются, и мы будем бурить тысячи подобных скважин.

В направлении ресурсосбережения совершенствуются и технологии нефтеизвлечения традиционных запасов. Азат Зарипов рассказал об особенностях технологий воздействия на пласт полимерными композициями с поверхностно-активными веществами. За счет введения в композицию недорогого отечественного компонента удалось вдвое снизить потребление импортного полимера. Снижение затрат также достигается использованием усовершенствованных стационарных установок, обеспечивающих приготовление и закачку композиций в пласт. Проведение 660 скважино-обработок по этой группе технологий позволило дополнительно добыть 1,2 млн тонн нефти.

ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Энергоэффективные технологии внедряются также в нефтеперерабатывающем, нефтехимическом, машиностроительном и энергетическом секторах группы «Татнефть». На Нижнекамской ТЭЦ электронасосы, которые подавали воду, заменили на паровые гидроприводы. На ТАНЕКО эффективность работы печей установки ЭЛОУ-АВТ-7 повышена путем утилизации тепла отходящих дымовых газов. Это позволяет на 20% сократить потребление топливного газа.

Дипломом 1-й степени на «ТЭФ-2019» награжден Бугульминский механический завод за теплообменник объединенного сырья «Пакинокс». БМЗ совместно с Alfa Laval изготовил его для ТАНЕКО. Впервые в России произведена локализация теплообменника объединенного сырья. Он заменяет десять традиционных устройств. «Нижнекамскшина» отмечена дважды - за поперечно-точные градирни для утилизации тепла энергетического оборудования в системе промышленного водооборота и за реконструкцию компрессорной станции.

На заседании Правительства Татарстана, прошедшем в рамках форума, были подведены итоги республиканского конкурса среди СМИ и пресс-служб по освещению данной тематики. «Татнефть» стала победителем в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» с формулировкой «За высокий профессионализм и использование творческих подходов».

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- Таким образом, мы видим, что экология и экономика идут рядом, - говорит Наиль Ибрагимов.

Он напомнил, что на первоначальном этапе, в 2000 году, когда работе по энергоресурсоэффективности придали системный характер и облекли ее в рамки корпоративной программы, первое что сделали, - начали элементарно наводить порядок. Провели организационные мероприятия, не требующие больших затрат. На следующем этапе уже применили научный подход с глубокой проработкой всех направлений деятельности. Теперь пришло время эффективных технологий.