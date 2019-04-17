"Артем Владимирович меняет профессию": Форвард хоккейного "Ак Барса" Лукоянов перебрался в футбольный "КАМАЗ"

Футбольный "КАМАЗ" из Набережных в последнее время стал едва ли не самым упоминаемым в прессе клубом, не входящим в Премьер-Лигу. Дело здесь даже не в результатах. Тем более, что "КАМАЗ" уже точно не сможет пробиться в ФНЛ (вторая по силе лига в стране) по итогам сезона. Первым досрочно финишировал "Нефтехимик" из соседнего Нижнекамска.

Однако, если результатами набережночелнинский клуб похвастать не может, то в плане пиара команда явно преуспела. Чего только стоит недавняя история с приглашением в спонсоры клуба Ольги Бузовой. Напомним, что "КАМАЗ" несколько раз предлагал бывшей ведущей "Дома 2" стать спонсором команды. Правда, ответа так и не дождался. Не помогло ни предложение в подарок грузовика марки "КАМАЗ", ни приглашение в команду игроков со знанием песен Бузовой, ни изгнание из команды футболиста по фамилии Тарасов. В итоге футбольный клуб решил сыграть на опережение и заявил, что больше не заинтересован в Бузовой, как в спонсоре.

Теперь же "КАМАЗ" вновь заставил о себе заговорить в полный голос. На сей раз набережночелнинский клуб решил не искать спонсора, а усилить состав...хоккеистом из казанского "Ак Барса". Так, контракт с ФК "КАМАЗ" подписал нападающий Артем Лукоянов.

- ФК "КАМАЗ" и Хоккейный клуб "Ак Барс" достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев. В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ. Артём, добро пожаловать в футбол! - написали в официальном Твиттере "КАМАЗа".

В "Ак Барсе" факт перехода также подтвердили, отметив, что подготовка к переходу из хоккея в футбол у Лукоянова уже началась.

К слову, игроку "Ак Барса" не впервой менять профессию. Так, не так давно сразу 20 игроков казанского клуба в течение дня работали водителями такси и перевозили по городу жителей и гостей столицы Татарстана.

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