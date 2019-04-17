2019-04-17T16:07:07+03:00
Спорт

"Артем Владимирович меняет профессию": Форвард хоккейного "Ак Барса" Лукоянов перебрался в футбольный "КАМАЗ"

Он уже готовится присоединиться к новой команде
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ФК "КАМАЗ".Фото: ФК "КАМАЗ".
Изменить размер текста:

Футбольный "КАМАЗ" из Набережных в последнее время стал едва ли не самым упоминаемым в прессе клубом, не входящим в Премьер-Лигу. Дело здесь даже не в результатах. Тем более, что "КАМАЗ" уже точно не сможет пробиться в ФНЛ (вторая по силе лига в стране) по итогам сезона. Первым досрочно финишировал "Нефтехимик" из соседнего Нижнекамска.

Однако, если результатами набережночелнинский клуб похвастать не может, то в плане пиара команда явно преуспела. Чего только стоит недавняя история с приглашением в спонсоры клуба Ольги Бузовой. Напомним, что "КАМАЗ" несколько раз предлагал бывшей ведущей "Дома 2" стать спонсором команды. Правда, ответа так и не дождался. Не помогло ни предложение в подарок грузовика марки "КАМАЗ", ни приглашение в команду игроков со знанием песен Бузовой, ни изгнание из команды футболиста по фамилии Тарасов. В итоге футбольный клуб решил сыграть на опережение и заявил, что больше не заинтересован в Бузовой, как в спонсоре.

Теперь же "КАМАЗ" вновь заставил о себе заговорить в полный голос. На сей раз набережночелнинский клуб решил не искать спонсора, а усилить состав...хоккеистом из казанского "Ак Барса". Так, контракт с ФК "КАМАЗ" подписал нападающий Артем Лукоянов.

- ФК "КАМАЗ" и Хоккейный клуб "Ак Барс" достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев. В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ. Артём, добро пожаловать в футбол! - написали в официальном Твиттере "КАМАЗа".

В "Ак Барсе" факт перехода также подтвердили, отметив, что подготовка к переходу из хоккея в футбол у Лукоянова уже началась.

К слову, игроку "Ак Барса" не впервой менять профессию. Так, не так давно сразу 20 игроков казанского клуба в течение дня работали водителями такси и перевозили по городу жителей и гостей столицы Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все хотят прокатиться с Зариповым, а мне заказы пять раз отменяли»: Как игроки "Ак Барса" целый день работали таксистами

Корреспондент "КП-Казань" прокатилась с одним из казанских хоккеистов и узнала, почему не таксует Билялетдинов и сколько хоккеисты хотят заработать в новой должности (подробнее)

Знаешь "Мало половин"?, тогда берем в команду!: Одним из критериев отбора в футбольный "КАМАЗ" стало знание песен Ольги Бузовой

Команда из Набережных Челнов продолжает заманивать "звезду инстаграма" в свои спонсоры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года, прямая онлайн-транслция игры с Камп-Ноу. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ювентус - Аякс 16 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
3,5 года колонии строгого режима получил казанец за ограбление разносчика пиццы
В Казани обманутых дольщиков четвертого дома на улице Четаева пригласили провести там субботник
По инициативе мэра Нижнекамска в городе пройдет праздник улицы 50 лет Октября.
В Татарстане русский народный праздник «Каравон-2019» пройдет 25 мая
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который объехал пробку по тротуару
В Йошкар-Оле у бизнесмена арестовали MASERATI GНIВLI DIЕSЕL за 7 миллионов рублей
В Казани пивной бар «Хмельнофф - клуб любителей пенного» на улице Ломжинская закрыли из-за продуктов непонятного происхождения
В Казани президент Татарстана предложил создать на пустыре сразу после моста Миллениум футбольное поле
ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД
В Чувашии на три месяца закрыли школу из-за протечек, плесени и отсутствия сладостей
Прокуратура заставила обанкротившуюся обувную фабрику «Спартак» выплатить 31 миллион рублей долгов по зарплате
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила "Газель" дорожников: пострадали четыре человека
"Мы люди, а не машины": американец Андерсон решил покинуть "Зенит" после семи лет в Казани
В июне из аэропорта Казани пассажиров в Геленджик начнут перевозить на самолетах Bombardier CRJ-200
В Казани с высоты 50 метров упала стрела башенного крана
В Чебоксарах в троллейбусе нашли мальчика, который не помнил, где живет
На смотровую площадку Центра семьи «Казан» туристов начнут пускать с 21 апреля
В Чебоксарах горел Хевешский рынок