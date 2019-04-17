В Казани сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции "Горки" Рафаэля Габбазова

Под пристальное внимание сотрудников ФСБ полковник Рафаэль Габбазов попал еще в 2018 году, когда на него написал заявление хозяин ресторана "Восточная кухня", расположенного на территории ОП "Горки" в Казани. Мужчина рассказал, что начальник отдела полиции требует у него один миллион рублей за покровительство. В случае отказа обещал создать проблемы.

Бизнесмен сообщил, что, пользуясь своими полномочиями, Рафаэль Габбазов организовывал различные проверки его ресторану, арестовывал и вывозил имущество в рамках возбужденных уголовных дел.

В итоге уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбудили на самого начальника отдела полиции "Горки". 16 апреля сотрудники ФСБ задержали Габбазова. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении полковника полиции меры пресечения.

В свою очередь МВД Татарстана сообщает, что создана комиссия по выяснению всех обстоятельств задержания сотрудника полиции

- В настоящее время для установления всех обстоятельств дела создана комиссия под председательством замминистра внутренних дел Татарстана Алексея Завгороднева, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.