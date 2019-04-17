2019-04-17T16:12:42+03:00
Происшествия

В Казани сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции "Горки" Рафаэля Габбазова

Он, как полагает следствие, вымогал миллион рублей у хозяина ресторана "Восточная кухня"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
Изменить размер текста:

Под пристальное внимание сотрудников ФСБ полковник Рафаэль Габбазов попал еще в 2018 году, когда на него написал заявление хозяин ресторана "Восточная кухня", расположенного на территории ОП "Горки" в Казани. Мужчина рассказал, что начальник отдела полиции требует у него один миллион рублей за покровительство. В случае отказа обещал создать проблемы.

Бизнесмен сообщил, что, пользуясь своими полномочиями, Рафаэль Габбазов организовывал различные проверки его ресторану, арестовывал и вывозил имущество в рамках возбужденных уголовных дел.

В итоге уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбудили на самого начальника отдела полиции "Горки". 16 апреля сотрудники ФСБ задержали Габбазова. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении полковника полиции меры пресечения.

В свою очередь МВД Татарстана сообщает, что создана комиссия по выяснению всех обстоятельств задержания сотрудника полиции

- В настоящее время для установления всех обстоятельств дела создана комиссия под председательством замминистра внутренних дел Татарстана Алексея Завгороднева, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Раздевал и снимал на камеру: в Самаре капитан корабля попался на изготовлении порно-видео с участием детей
Опытного моряка обвиняют в 11 преступлениях сексуального характера, мужчина скрывал свою темную сторону несколько лет и зарабатывал на сомнительных роликах
"Меня пытались взорвать боевики! Как я мог давать им деньги?!": полковник полиции Дагестана дал показания в суде
"Комсомолка" поговорила с адвокатам арестованного экс-заместителя руководителя УВД Махачкалы Раипа Ашикова, подозреваемого в финансировании террористов
Новости 24
3,5 года колонии строгого режима получил казанец за ограбление разносчика пиццы
В Казани обманутых дольщиков четвертого дома на улице Четаева пригласили провести там субботник
По инициативе мэра Нижнекамска в городе пройдет праздник улицы 50 лет Октября.
В Татарстане русский народный праздник «Каравон-2019» пройдет 25 мая
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который объехал пробку по тротуару
В Йошкар-Оле у бизнесмена арестовали MASERATI GНIВLI DIЕSЕL за 7 миллионов рублей
В Казани пивной бар «Хмельнофф - клуб любителей пенного» на улице Ломжинская закрыли из-за продуктов непонятного происхождения
В Казани президент Татарстана предложил создать на пустыре сразу после моста Миллениум футбольное поле
ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД
В Чувашии на три месяца закрыли школу из-за протечек, плесени и отсутствия сладостей
Прокуратура заставила обанкротившуюся обувную фабрику «Спартак» выплатить 31 миллион рублей долгов по зарплате
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила "Газель" дорожников: пострадали четыре человека
"Мы люди, а не машины": американец Андерсон решил покинуть "Зенит" после семи лет в Казани
В июне из аэропорта Казани пассажиров в Геленджик начнут перевозить на самолетах Bombardier CRJ-200
В Казани с высоты 50 метров упала стрела башенного крана
В Чебоксарах в троллейбусе нашли мальчика, который не помнил, где живет
На смотровую площадку Центра семьи «Казан» туристов начнут пускать с 21 апреля
В Чебоксарах горел Хевешский рынок