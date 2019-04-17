В Чебоксарах иностранец обманул двух египтян-студентов на 16 000 долларов США

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников в правоохранительных органах, в декабре 2018 года в Чебоксарах 19-ти и 20-летний граждане Египта, являющиеся первокурсниками Чувашской сельхозакадемии и живущие в одной комнате общежития, стали жертвами крупного мошенничества.

Несмотря на то, что обман произошел еще в прошлом году, студенты подали заявления об этом в полицию только недавно.

По их словам, некий иностранец, который представился Мухебом Муса Заки Муса, пообещал первокурсникам помочь поступить на медицинский факультет института в Волгограде.

Так, при встрече с одним из потерпевших в чебоксарском кафе «Буфет», злоумышленник взял у него за свои «услуги» 8 000 долларов США. Такую же сумму он забрал и у соседа молодого египтянина. Правда, сделал это уже не в кафе, а около чебоксарского общежития, где тот проживал.

Сейчас подозреваемый, который представился Мухебом Муса Заки Муса, объявлен в федеральный розыск.