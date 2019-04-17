В Казани пенсионера, который насмерть сбил на "зебре" мать с ребенком, приговорили к колонии-поселению

В Московском районном суде Казани рассмотрели резонансное уголовное дело о смертельном наезде 11 сентября 2018 года. В тот день тогда еще 69-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе на проспекте Ибрагимова 35-летнюю Наталью и ее 10-летнюю дочь Ульяну. Женщина встретила дочь после школы и они хотели зайти за продуктами в магазин, но попали под колеса джипа "Мицубиши". Автомобилем управлял Дамир Гатин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/668351" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре"..соцсети

От сильного удара девочка скончалась на месте. Ее мать пытались успеть доставить в больницу, но Наталья скончалась в машине "скорой помощи". Виновника наезда - Дамира Гатина, задержали на месте аварии. Уголовное дело возбудили по статье "Нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух человек".

Во время расследования аварии Дамир Гатин уже 13 сентября 2018 года слег в больницу. Утверждал потом всем, что перенес инсульт. Извиняться перед родными погибших он не спешил до 19 декабря 2018 года, когда началось судебное разбирательство.

Правда, тогда обнаружилось, что в обвинительном заключении, переданном в суд, были неточности - не было указано, по какой именно части мужчине предъявлено обвинение.

Все недочеты устранили, и 17 апреля процесс по делу о смертельном наезде начался вновь. В зале суда присутствовали родственники погибших - родители, брат Натальи и ее гражданский муж Евгений Коневский. Все они признаны потерпевшими о этому делу. Все заявили иски о возмещении морального вреда - на общую сумму шесть миллионов рублей.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что Дамир Гатин предоставил в суд документ - признание отцовства на 15-летнего юношу. Молодой человек - инвалид, и с его матерью мужчина не состоял в законом браке - в свидетельстве о рождении у него прочерк в графе "Отец". И вот за месяц до начала суда водитель джипа вдруг решил признать в пареньке сына.

Кроме того, из медицинской справки, которую представили в суд, выяснилось, что у Гатина не было инсульта, о котором он утверждал, видимо, пытаясь вызвать к себе жалость.

Сам мужчина, которому уже исполнилось 70 лет, наезд на мать и ребенка объяснил своей ошибкой и принес извинения родственникам погибших. Сказал, что готов выплатить ту сумму морального вреда, что установит суд.

Прокурор затребовал для Дамира Гатина четыре года колонии-поселения, и на три года лишить водительских прав. В итоге суд постановил отправить мужчину в колонию-поселение на три года и лишить водительских прав на срок три года. В качестве компенсации морального время водитель должен выплатить каждому потерпевшему по 500 тысяч рублей.