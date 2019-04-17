«Мы настоялись как хорошее вино и с годами стали лучше»: фигурист Роман Костомаров рассказал о шоу «15 лет успеха», которое представят в Казани

Уже 24 апреля жители Казани смогут своими глазами увидеть шоу известного фигуриста, Заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха «15 лет успеха». Программа, которая состоится в ледовом дворце «Татнефть Арена» станет итогом 15-летней гастрольной деятельности, как самого спортсмена, так и некоторых его коллег, которые также выйдут в этот вечер на лед.

Победители мировых чемпионатов и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Владимир Беседин, Алексей Полищук, Евгений Кузнецов, заслуженная артистка РФ Дарья Мороз, спортсмены из сборной России по фигурному катанию: уроженка Казани Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым, Виктория Синицина и Никита Кацалапов превратят вечер в незабываемый бал на льду.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось поговорить с другом Ильи Авербуха, фигуристом, олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта России Романом Костомаровым. Он рассказал, как изменились ледовые шоу за последние 15 лет, тяжело ли работать в одной команде с экс-соперниками, и кто точно должен увидеть программу «15 лет успеха».

- В техническом плане это не будет отличаться от других шоу. Это не спектакль «Ромео и Джульетта» или «Кармен». Это все-таки больше шоу, и здесь акцент будет именно на катании. Если вы любите фигурное катание, то на это стоит посмотреть. Это будет интересно и завораживающе. Да, будет свет и замечательная музыка, но мы привезли с собой главное – талант, - объяснил Костомаров.

Однако такое количество титулованных спортсменов на льду в один вечер затмили бы любые современные спецэффекты. К тому же, 15 лет в индустрии ледовых шоу научили их многому.

- Мы все стали взрослее, мудрее, профессиональнее. И, наверное, мы настоялись как хорошее вино и с годами стали лучше, - признается Роман.

Говоря об отношениях в коллективе, Костомаров не без улыбки вспомнил те времена, когда соревновался с нынешними коллегами. После он, правда, заметил, что дружбе это не мешало никогда.

- Мы и в спорте дружили и сейчас дружим. Да, мы в спорте конкурировали, но это никак не влияет на отношения между нами.

После Костомаров перешел к главному «имениннику» шоу, его режиссеру-постановщику Илье Авербуху.

- Илья действительно потрясающий режиссер. Мы начали гастрольные выступления в 2004 году, и с тех пор жизнь нас тесно связала вместе. Илья делает фантастические номера. Он и для нас их делал. Для нас с Татьяной (Навкой – Ред.) и для нас с Оксаной (Домниной - Ред.).

По словам фигуриста, шоу «15 лет успеха» будет интересно и детям, и взрослым. Особенно порекомендовал он это представление детям 5-6 лет и их родителям. Ведь именно в этом возрасте многие профессиональные спортсмены начинают свои первые шаги в фигурном катании. А Казань – город спортивный. Следовательно, город спортсменов.