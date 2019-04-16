2019-04-16T17:31:02+03:00
Спорт

"Уехал из России и карьера в гору пошла": Бывший главный тренер "Рубина" может возглавить лондонский "Челси"

Хави Грасия уже год работает в Англии и сумел вывести скромный "Уотфорд" в финал Кубка Англии
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Рамиль Гали.Фото: Рамиль Гали.
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Слухи о том, что итальянский наставник Маурицио Сарри покинет лондонский "Челси" ходят давно. Меж тем, список потенциальных приемников довольно обширен. Есть среди возможных сменщиков Сарри и хорошо известный по работе в России специалист.

Речь идет об испанском специалисте Хави Грасии. По данным британского издания The Sun, 48-летний испанец всерьез рассматривается боссами лондонского клуба в качестве претендента на пост главного тренера. Возглавить "Челси" он может сразу после окончания нынешнего сезона.

Отметим, что в сезоне 2016/2017 Грасия тренировал казанский "Рубин". Тогда в татарстанском клубе затеяли революцию. Потратив на массовую закупку игроков более 40 миллионов евро. Однако проект провалился. "Рубин" финишировал лишь десятым, а Грасию отправили в отставку.

Впрочем, без работы он был недолго. Уже в январе 2018 года Грасия возглавил английский "Уотфорд". В ходе прошлого сезона он сумел спасти команду от вылета, а в нынешнем сезоне, несмотря на то, что многие эксперты прочили команде роль аутсайдера, "Уотфорд" идет в первой десятке. Более того, под руководством Хави Грасии команда пробилась в финал Кубка Англии, где сразится с "Манчестер Сити".

Возможное назначение Грасии в "Челси" широко обсуждают российские болельщики. Так, в частности, фанаты обсуждают, что Грасия уже не первый иностранный специалист, у которого не получилось в России, зато позже все наладилось за рубежом. Достаточно вспомнить Унаи Эмери. кстати, тоже испанца, который продержался в "Спартаке" только полгода, зато потом трижды выигрывал с "Севильей" Лигу Европы, становился чемпионом Франции с "ПСЖ", а ныне работает в лондонском "Арсенале". Так что про Грасия можно спокойно сказать - "Уехал из России и карьера в гору пошла".

ИСТОЧНИК KP.RU

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