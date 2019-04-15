Абоненты Tele2 любят фантазировать

Мобильный оператор Tele2 выяснил, что читают пользователи развлекательных сервисов компании. Наиболее популярными книжными жанрами оказались фантастика и фэнтези, а самыми читаемыми онлайн-изданиями – журналы Maxim и Cosmopolitan. На конец марта 2019 года число пользователей портала «Tele2 Книги» увеличилось на 116% год к году.

Tele2 проанализировала работу популярного сервиса «Tele2 Книги» в первом квартале 2019 года. Самыми активными его пользователями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска – они составляют 23% общего числа аудитории.

Количество подписчиков портала на конец марта 2019 года увеличилось более чем в 2 раза год к году. Число доступных по подписке книг на сайте возросло на 65% год к году и сейчас составляет сейчас более 100 000 наименований. В онлайн-библиотеке пользователи найдут классику и нон-фикшн, бизнес-литературу и автобиографии, книги по психологии и мотивации, справочники по истории искусств и многое другое.

Tele2 составила рейтинг литературных жанров, наиболее популярных среди пользователей сервиса. Ими стали фантастика, фэнтези и книги по саморазвитию. Лидеры в категории художественной литературы – «Инферно» Дэна Брауна, «Пещера» Джеймса Роллинса и сборник «Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018». Рейтинг научно-популярной литературы возглавляют «Живи легко» Эндрю Мэтьюза и «Тренировка мозга для генерации золотых идей» Валентина Штерна. В среднем активный пользователь портала читает 400 страниц в месяц.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы» в первом квартале 2019 года. Большинство пользователей сервиса из Москвы, Самары и Иркутска – на эти регионы приходится 20% клиентов.

На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно более 4 000 выпусков журналов и более 44 000 статей, включая архивные. Один пользователь в среднем читает 3,5 статьи и 1,5 журнала в месяц.

Наибольшую популярность завоевали женские и мужские журналы – их выбирают 20% и 16% пользователей соответственно. Третье место рейтинга делят издания о технологиях и журналы категории «Бизнес и общество» – им отдают предпочтение по 10% пользователей. Издания раздела «Стиль жизни» замыкают топ-5 популярных категорий сервиса – на них приходится 8% пользователей. Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, Cosmopolitan, Playboy, Forbes и «Популярная механика».

Большинство пользователей сервиса читают статьи на сайте – 74%. Из них 78% читают журналы в мобильной версии сайта, 18% – с компьютера, а 4% – с планшета. Приложением пользуются 26% клиентов. При этом iOS стала более популярной операционной системой: на нее приходится 58% против 42% у Android.

На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи – добавлять в папку «Избранное» или загружать на смартфон.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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