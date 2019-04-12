"Я была недоношенным, семимесячным ребенком": Девушка из Испании ищет в Татарстане свою биологическую мать, отказавшуюся от нее в роддоме

В Интернете появилось обращение жительницы Набережных Челнов Юлии Улановой. Девушка всячески пытается помощь своей подруге найти ее биологическую мать. Как оказалось, 20-летняя Ирис (в детстве – Фарида) из Испании родилась в татарстанском автограде. Еще в роддоме от нее отказалась мать и младенец попал в Дом малютки. Сейчас Ирис хочет познакомиться со своими родителями и узнать, почему они оставили ее одну.

Юлия перевела и опубликовала письмо девушки, в котором та рассказала все, что знает о себе и своем прошлом.

- Я родилась 17 мая 1999 года. Меня звали Фарида – в документах это имя сохранено и записано вторым, моя фамилия была Мифтахутдинова, а отчество – Ильсуровна. Моя приемная мать рассказала, что, по данным Набережночелнинского дома ребенка, я была недоношенным, семимесячным ребенком. До трех лет, до удочерения, я жила в детдоме.

Далее девушка признается, что не держит обиды на биологическую мать. Ей просто интересно, кто она, как выглядит, какая у нее была жизнь и какие обстоятельства заставили ее принять решение оставить ребенка одного.

- Хотелось бы получить те кусочки головоломки, которых мне не хватает, чтобы узнать мое прошлое, которое остается загадкой. Я не говорю по-русски и сейчас учу язык, чтобы общаться с русскоговорящими, а также научиться в большей степени интегрироваться в культуру, с которой у меня было мало контактов. У меня сохранилось фото, сделанное в детском доме приемными родителями. Тогда мне было три года, - заканчивает свое обращение Ирис.

Кто ее усыновил и как девочка оказалась в Испании не ясно. В комментариях под постом жители татарстанского автограда выразили надежду, что эта фотография и письмо будут замечены бывшими сотрудниками городского Дома малютки, а те, в свою очередь, вспомнят девочку и смогут ей помочь.