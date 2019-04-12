В Казани толпа подростков избила ровесника возле элитной школы

Вечером 11 апреля в соцсетях Казани появился видеоролик. Несколько несовершеннолетний парней жестоко избивают своего ровесника. После нескольких ударов руками и ногами по телу и голове жертва падает ничком на землю, и нападавшие начинают запинывать человека. Все якобы происходит возле школы №171 с углубленным изучением отдельных предметов.

Избиение продолжается больше минуты, в экзекуции участвуют 13 человек. Кто-то принимает активное участие, кто-то наблюдает, стоя рядом. Затем неожиданно они все убегают, и школьник остается лежать на земле, прикрывая голову руками.

Вместе с видео распространяется аудиозапись с комментарием о происходящем. Неизвестная женщина утверждает, что все произошло "сегодня, на улице Вагапова". О том, что произошло конкретно, ей якобы сообщила "майор УВД, подруга... Начальник убойного отдела нашего, казанского"... Утверждалось сначала, что произошло убийство, затем - что подросток получил сильные травмы и его жизнь находится под угрозой: "50 на 50"...

В комментариях к записи. которых уже более 800, большинство резко осуждает этих подростков: "любому из них предложить один на один, сразу же испугается. Это быдло только толпой смелые" - пишет Роберт Акунин. "Толпа подростков страшнее стаи бродячих собак," считает Айгуль Гульмутдинова. Много комментариев о том, как можно наказать их, фантазируя в изощренных методах.

Но есть и те, кто пытается оправдать избиение: "Вдруг он там ножом угрожал или что то еще для начала надо разобраться" пишет Александр Бородачев, "... может красный . Или у него стали руки грязные и он с ними поздоровалься , а они чистые" (стиль и орфография сохранены, Ред.) считает Амаль Мустафаев.

Но часть информации, которую вбросила неизвестная женщина, не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Казани. Едва 5 апреля очевидцы позвонили в полицию и рассказали о драке, как на место сразу выехали правоохранители. Позвонили и из больницы, куда привезли избитого подростка. 17-летнему парню диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Прибывшие на место сотрудники следственно - оперативной группы провели осмотр, опросили очевидцев и свидетелей, зафиксировали следы и изъяли записи уличных видеокамер, которые зафиксировали все происходящее.

Вскоре благодаря оперативно-розыскным мероприятиям установили участников драки. Всех их - подростков в возрасте 15-ти и 16-ти лет, для выяснения обстоятельств доставили в отдел полиции. Там эти "герои" рассказали свою версию событий. Якобы пострадавший словесно обидел их, вот они и решили его наказать. Избили всей толпой, а потом сбежали.

- По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью", - сообщили в УМВД Казани. - В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего подростка ничего не угрожает, он выписан из медицинского учреждения, расследование уголовного дела продолжается.