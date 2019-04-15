«Выкинули как тухлый мусор»: пара из Казани рассказала, как участников телешоу «Спаси свою любовь» в одночасье выгнали с проекта

20-летние казанцы Язиля и Амир Набиуллины поженились год назад. Однако после долгожданного штампа в паспорте отношения молодых людей стали резко портиться.

Главной причиной их бесконечных ссор были родители Амира, которым не нравилась невестка сына. Кроме того, утверждалось, что молодой человек часто поднимал руку на свою супругу. Пара уже была близка к разводу, когда приняла решение поучаствовать в телешоу «Спаси свою любовь».

Фото: instagram.com/yazilya_hs

Почти три месяца молодые люди боролись за свое счастье, учились с достоинством принимать плюсы и минусы друг друга. Несмотря на работу с психологами, Набиуллины однажды заявили, что все-таки разведутся. Однако после наступило перемирие.

НЕОЖИДАННАЯ НОВОСТЬ

10 апреля они отметили годовщину со дня свадьбы. В честь праздника организаторы программы «Спаси свою любовь» подарили молодым людям путевку на Сейшелы. Вернувшись, отдохнувшие Амир и Язиля узнали, что всех участников телешоу выгнали на улицу. Их места на проекте отдали парам из «Дома 2».

- Просто взяли и выкинули как тухлый мусор. Тухлый, потому что типа рейтинги плохие (слово изменено – Ред.) и все такое. Вот просто так захотели и выгнали вот, - объясняет своим подписчикам в Instagram Язиля.

Фото: instagram.com/yazilya_hs

В тот день, когда с ними попрощались, девушка рассказала, что им с мужем даже не дали посидеть в административном здании в ожидании поезда.

- Мы хотели подождать на «поляне», ну в административном здании, потому что у нас поезд только 21.00, а у нас очень много больших и тяжелых сумок. А администраторы просто нас выперли и сказали, что «нет, нельзя ждать», - сообщила своим подписчикам Язиля.

«ПРЕДЛАГАЛИ БРОСИТЬ МУЖА»

Отвечая на вопрос о зарплате, Язиля призналась, что деньги за участие в телешоу пришли не всем. Позже она уточнила, что программы, связанной с их уходом не будет. Выпуски с экс-участниками «Спаси свою любовь» просто оборвутся и начнутся выпуски с другими героями.

Фото: instagram.com/yazilya_hs

- Там участники «Дома 2», говорят, бунтуют, якобы мы неблагодарные. Так вот, хочу сказать, ни за кем не заметила, что хоть кто-то из наших участников ССЛ поливал грязью проект. Все, во что бы это ни стало, наоборот - благодарны. Просто я считаю, что люди должны знать правду, и нас действительно выперли оттуда, как мусор. Слава богу, что мы с Амиром более глобальных шагов не предприняли. А ведь многие ушли с работы. А Пахомов за один день до выгона! Я должна была в Москву переводиться 18 числа. Не знаю, что бы я уже ощущала, если бы перевелась, а потом нас выгнали, - признается Язиля.

Вспоминая редакторов телешоу, девушка призналась, что они не раз предлагали ей бросить мужа и стать одиночной участницей телестройки «Дом 2».

- Предлагали бросить мужа, представляете, да? Но я им говорю: «Вы что прикалываетесь?», - вспоминает девушка.

«ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ»

В одном из своих постов Язиля также рассказала, что организаторам проекта было важно не сохранение отношений между парами, которые им доверяли, а высокие рейтинги. Несмотря на это, ни она, ни Амир не расстроены.

Фото: instagram.com/yazilya_hs

- Мы не расстраиваемся. Такое путешествие в 20 лет и укрепление отношений, это лучшее, что могло произойти в начале 2019 года. А тем, кто спрашивает, закрылся ли проект, отвечу: нет, он не закрылся. Там теперь любовь спасают те, кто по соседству ее строил, - констатирует Язиля.

«УЖАСНОЕ ПРОШЛОЕ В НАШЕМ НАСТОЯЩЕМ»

Однако даже эта пара месяцев, проведенных на проекте, не помогли паре наладить отношения.

- Приехали (в Казань – Ред.), поругались и все как обычно. Не могу сказать, что до моего мужа хоть что-то донесли специалисты. Он упрямый, просто жесть. Я не знаю, как мы будем дальше, но со 100-процентной уверенностью могу сказать, что пока мы не переедем одни в другой город, все будет так, как и было раньше. Попав на проект, я убедилась в этом в тысячный раз. И уже испытав это в действительности жизнь в другом городе, понимаю, что это именно то, что нам нужно. Жаль Амир этого не хочет принять, потому что боится уехать и остаться без помощи родственников и друзей. Короче все стабильно, ужасное прошлое в нашем настоящем, - с грустью пишет Язиля.