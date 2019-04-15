2019-04-15T15:24:42+03:00
Общество

"Девчонки - милашки!": в Ульяновске девушки прогулялись по улицам в пижамах

Правда, такой наряд пришелся по душе не всем горожанам
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне жители Ульяновска могли лицезреть интересную картину. Прямо по улицам города разгуливали две девушки в японских пижамах. Естественно, что такой внешний вид жительниц города привлек внимание прохожих. Так, фотографии девушек в пижамах быстро разлетелись по интернету.

- Коротко о моде 2019 в Ульяновске. Весна пришла нежданно, - написал автор одного из постов под выложенным фото.

При этом, далеко не всем горожанам пришлось по душе то, в чем вышли гулять девушки. Их внешний вид называли "дешевым косплеем", предполагали, что в городе идет съемка "Модного приговора" и советовали девушкам одеться во что-то более подобающее.

Впрочем, большинство горожан встали на сторону подружек в пижамах. Достаточно посмотреть только некоторые комментарии:

"Девчонки - милашки!"

"Красотки!"

"Люди просто завидуют. Они скучные и никогда на что-то подобное не решатся, даже если захотят! Поэтому столько негатива в комментах"

Некоторые комментаторы, к слову, пошли дальше и изъявили желание купить подобный наряд и присоединиться к пижамным прогулкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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