В Казани прошел творческий вечер Авангарда Леонтьева

Авангарда Леонтьева россияне знают по работе в кино и в театре. Большую известность он приобрел после того, как на экраны СССР в 1979 году вышел фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», где он сыграл роль Ивана Алексеевича Алексеева. Затем заметные роли в «Маленьких трагедиях», «Утомленные солнцем» и много других замечательных фильмов. В 1995 году актеру присвоили звание Народного артиста России.

12 апреля казанцы открыли для себя Леонтьева как мастера художественного слова – он прочитал со сцены Татарской государственной филармонии три иронические поэты русских классиков. Программу «Собрание острых слов» артист готовил с 2010 года, и, едва Леонтьев начал читать ее в 2011 году, как этот спектакль, иронические поэмы стали востребованы зрителями во всех уголках России.

- Я уже с этой программой проехал все Поволжье, - улыбался со сцены Авангард Леонтьев.

Программа состоит из трех поэм. В этом вечер артист прочел «Тамбовскую казначейшу» Михаила Лермонтова, «Сон Попова» Алексея Толстого и «Струфиана» Давида Самойлова. К каждой поэму Народный артист подготовил вступление – на заднике сцены появлялись фотографии, картины, шаржи, рисунки, а он рассказывал предысторию создания произведения. Про авторов, их жизнь и творчество, как они создавали поэмы, какая обстановка была в те годы.

Зрители слушали эти поэмы, практически не дыша. Авангард Леонтьев потом признался, что даже на какой-то миг решил, что всем скучно. Но потом по смеху в зале, по общей атмосфере уже понял, что тишина – это просто внимание, желание ничего не пропустить, услышать и увидеть мастерство и чтеца, и уловить эпоху того времени, которое играл на сцене артист. В какой-то момент зрители начали оглушительно смеяться, отреагировав на сатиру в стихотворении, и стало понятно, что этот творческий вечер казанцы оценили весьма высоко.

После завершения вечера, получив заслуженные аплодисменты, маэстро слова встретился с журналистом «КП-Казань».

Во время встречи с журналистами за кулисамиФото: Из материалов пресс-службы

- Очень хорошо, что сейчас начинается традиция поэтических вечеров, - отметил Леонтьев. – В Нижнем Новгороде, где я уже несколько лет читаю стихи, на такие абонементные встречи уже приходят целыми семьями, сразу несколько поколений. Там эти чтения существуют уже 70 лет без перерыва, зал в 900 мест – всегда аншлаг. Думаю, что в Татарской филармонии этот абонемент будет очень активно развиваться.

Рассказал Авангард Николаевич про то, что когда Вениамин Смехов, с которым артист делит гримерку в Театре Наций, узнал, что ему предстоит поездка в Казань, то Смехов восторженно протянул: «О! Казань! Какой хороший город! Как я его люблю!».

- И имел он ввиду не только архитектуру, старину, но и публику, - уточнил Леонтьев. – Сейчас на аплодисменты зал нелегко поднять, но здесь уже после прочтения первой поэмы я понял, что слова Смехова подтверждаются – казанский зритель принимает очень тепло.

Авангард Леонтьев тепло отозвался о казанском зрителеФото: Из материалов пресс-службы

В завершении встречи Авангард Леонтьев пожелал развития этих абонементных концертов – поэтических встреч.

- Я с удовольствием приеду в Казань еще раз, - пообещал Народный артист России.