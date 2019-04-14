2019-04-14T17:27:23+03:00
Происшествия

В Татарстане неизвестный расстрелял собак в приюте

Полиция проводит проверку по факту гибели животных на частном участке
Лика ИСАЕВА
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В приюте жили собаки, вылеченные волонтерамиВ приюте жили собаки, вылеченные волонтерамиФото: Из материалов пресс-службы
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В Высокогорском районе республики в полицию поступило заявление местной жительницы. Она постоянно проживает в Казани, но в одной из деревень района у нее есть дом и земельный участок. На территории этого участка женщина в вольерах и на свободном выгуле содержит собак. Все животные находятся в этом приюте на передержке, после лечения. Ожидают переезда к новым владельцам. Уход за ними осуществляли волонтеры.

8 апреля, приехав в приют, чтобы покормить псов, она обнаружила, что кто-то пришел на территорию, и расстрелял их. Всего погибли шесть погибших животных, трех собак ранили и сейчас они находятся на лечении в ветеринарной клинике.

Во время осмотра места происшествия были изъяты гильзы от охотничьего оружия, сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах. По факту расстрела собак на территории частного приюта проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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