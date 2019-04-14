Татарстанцы, снятые с самолета на Тенерифе из-за ветрянки, вернулись домой

История приключений семьи Хайруллиных из Набережных Челнов на Канарских островах завершилась благополучно - родители и двое их детей вернулись в Россию после разрешения врача, наблюдавшего Салавата и Аишу во время ветрянки. Напомним, что 7 апреля семью сняли с борта самолета в Тенерифе, когда они уже возвращались в Набережные Челны с отпуска. Дети где-то подцепили вирус ветрянки, и пассажиры самолета рассказали о "пятнистых" детях экипажу самолета. Россиянам пришлось задержаться на острове еще на несколько дней, и взрослые - Алина и Тимур, беспокоились из-за ограниченных финансовых возможностей.

Семья была застрахована на время поездки, и это помогло: обратные билеты приобретали за счет этой страховки, помогли и с оплатой услуг врача. Как только врач выдал справку о том, что угрозы здоровью детей нет, что для окружающих они не представляют опасности из-за вируса ветрянки, так Хайруллины поспешили вернуться в Россию.

Билеты на самолет приобрели за счет страховкиФото: из личного архива

Татарстанцы вылетели в Москву 11 апреля, и вечером 12 апреля уже прибыли в Набережные Челны. Историю с ветрянкой Хайруллины рассматривают как неоценимый опыт во время путешествия за границу. Они не унывали, Алина размещала в соцсетях информацию о состоянии детей и благодарила всех, кто принимал участие и в возвращении их домой, и просто писал теплые слова в поддержку.

Радостные дети и мама перед посадкой в самолетФото: из личного архива

11 апреля она разместила новый пост: "Мы удачно прилетели в Москву! Скоро вылетаем уже домой!!! 3 недели отпуска это просто мечта! Мечты сбываются". Сейчас все находятся дома, и 13 апреля Алина уже написала про победу на Республиканском конкурсе экологии одной из своих учениц в мастерской песочной анимации.