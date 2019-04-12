2019-04-14T08:51:26+03:00
Звезды

В Казани впервые с 1479 года выступила хоровая капелла, созданная царем Иваном III

В ГБКЗ имени Сайдашева прошло выступление уникального коллектива, по праву считающегося первым профессиональным хоровым коллективом России
Лика ИСАЕВА
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Впервые в Казани выступила хоровая капелла, созданная в 1479 годуВпервые в Казани выступила хоровая капелла, созданная в 1479 годуФото: Из материалов пресс-службы
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Государевый хор певчих дьяков своим указом основал московский князь Иван III в 1479 году для торжественного освящения Успенского собора в Москве. Спустя время, в 1701 году, после участия в торжествах по случаю основания Петром I Северной столицы – Санкт-Петербурга, капелла была наименована Придворным хором, и переехала навсегда.

В Казань хоровая капелла приехала благодаря программе министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

- Выяснилось, что мы в Казани до сих пор не побывали, - улыбнулся слушателям маэстро Владислав Чернушенко. – Хор певчих создал Иван III в 1479 году. Позже царь Иван Грозный был, оказывается, ценителем музыки, даже сам сочинял и руководил одной из станиц – так называли в то время хоровые отделы капеллы. Он руководил станицей красного пения, отделом солистов. Вот их, певчих, он и брал с собой во время похода и взятия города, но не всю капеллу. Так что это первый наш официальный визит за более, чем 500-летнюю историю.

На первую встречу с казанской публикой капелла приготовила большой концерт из двух отделений. В первом прозвучала духовная музыка: концерт Дмитрия Бортнынского «Господи, силою Твоей возвеселится Царь», псалом Александра Архангельского «Господи, услыши молитву мою», песнопения Григория Свиридова «Любовь святая», Александра Архангельского «Блажен разумеваяй», песнопение Павла Чеснокова «Да исправится молитва моя», Григория Свиридова «Слава и Аллилуйя» (из цикла «Песнопения и молитвы»), литургия Зорана Мулича «Достояно есть» и песнопение Павла Чеснокова «С нами Бог».

Во время исполнения ромейской литургии Фото: Из материалов пресс-службы

Во время исполнения ромейской литургииФото: Из материалов пресс-службы

Народный артист России, руководитель капеллы Владислав Чернушенко рассказал историю создания литургии Зорана Мулича. Сербский профессор и композитор сам подошел к Чернушенко во время выступления хора в Сербии. Он спросил, исполнит ли хор литургию, написанную им.

- Я сказал, что можно разговаривать, лишь имея ее на руках, и тогда Мулич пообещал ее написать, - вспоминал руководитель капеллы. – Спустя два года он привез ее и показал нам. Когда мы дали свое согласие на исполнение этого произведения, он поставил условие – исполнять ее необходимо на ромейском языке. Мы уточнили: «На румынском?», но Зоран Мулич подчеркнул: «На ромейском, на языке цыган». Оказалось, что он цыган, и это первая в истории литургия, написанная на ромейском языке для сербских цыган, исповедывающих православие.

Литургия Святого Иоанна Злотоуста и в самом деле оказалась очень необычной, в ней звучали и ноты православных канонов, и раскрывалась особая линия – линия цыганских напевов. Поэтому лирично-тягучая молитва сейчас считается настоящим шедевром современной духовной музыки.

Второе отделение состояло из русских народных песен в обработке различных музыкантов. Прозвучали «Пойду ль, выйду ль я», «Дороженька», «В темном лесе», «Эй, ухнем», «Вдоль да по речке», «Двенадцать разбойников», «Что мне жить и тужить», «Коробейники», «Веники» и сюита из русских народных песен: «Ах вы, Сашки», «Лучинушка».

В хоре собраны удивительные голоса Фото: Из материалов пресс-службы

В хоре собраны удивительные голосаФото: Из материалов пресс-службы

Во время исполнения «Коробейников» зал, и без того замерший и не пропускающий ни одной ноты во время концерта, словно растворился в голосе солиста – тенора Олега Трофимова. Когда он тянул кульминационную ноту, кто-то не выдержал и ахнул: «Вот это да!».

Тенор Олег Трофимов Фото: Из материалов пресс-службы

Тенор Олег ТрофимовФото: Из материалов пресс-службы

Казанцы долго не отпускали хор.

Зритель не собирался отпускать артистов Фото: Из материалов пресс-службы

Зритель не собирался отпускать артистовФото: Из материалов пресс-службы

Аплодировали после каждой композиции так, что солисты выходили на поклон не по одному разу. Но расставаться так не хотелось, что зрительские овации не утихали. Владислав Чернушенко напомнил, что история русских народных песен – это история не только вокального исполнения произведений, но и розыгрыши каких-либо бытовых сценок на эти темы. Так что казанцы своими аплодисментами вызвали «на бис» целый спектакль из песни «Вдоль по Питерской».

Исполнение "на бис" Фото: Из материалов пресс-службы

Исполнение "на бис"Фото: Из материалов пресс-службы

За кулисам генеральный директор капеллы Ольга Хромова призналась, что с удовольствием побывала в стенах Казанской консерватории, где встретилась с ректором Рубином Абдуллиным.

- Мы наблюдаем в последние годы тенденция возрождения духовной музыки, и очень приятно, что возрождается хоровое движение по всей стране, - рассказала она. - Мы ездим по всей России, и видим, что во многих регионах есть очень большой интерес к концертной хоровой музыке, собирают большие хоры на площадях, проводятся хоровые фестивали, и, безусловно, и, безусловно, хоровая музыка теперь звучит не только в храмах, но и в концертных залах. Особенно важно, что, например, перед Казанью мы были в Ульяновске, и вместе с симфоническим оркестром исполняли хоровую музыку. То есть в регионах активизировалось не просто отдельных хоровые концертов, но и произведения крупных форм, где участвуют и хор, и симфонический оркестр, или, например, органные концерты с хором. Кстати, органные концерты с хором проходят у нас регулярно в капелле Санкт-Петербурга при участии ректора Казанской консерватории Рубина Абдуллина, который частый гость у нас. И мы особенно благодарны, что в этот раз мы находимся здесь, в стенах консерватории. Мы уже поговорили о дальнейшем сотрудничестве с консерваторией, с кафедрой менеджмента, и о новых формах взаимодействия. Наш приезд вызвал такой интерес у казанских слушателей, и не только слушателей, но и менеджмента казанских концертных организаций, поэтому мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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