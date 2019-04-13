2019-04-13T17:49:39+03:00
Общество

«Получила гистологию после операции, результат хороший»: больная раком мать-одиночка из Казан готовиться к очередной химиотерапии

23 апреля Айгуль Фазыйлова ждет магнитно-резонансная томография головного мозга и компьютерная томография всех органов.
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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Вся Казань в частности, и вся Россия в целом продолжает с надеждой следить за историей больной раком груди матери-одиночки из Татарстана. Несмотря на то, что 30-летняя Айгуль Фазыйлова стала временами отключать возможность комментирования своей соцстраницы из-за агрессии со стороны людей, она не устает благодарить своих подписчиков за поддержку. Кроме этого, женщина старается держать их в курсе своего состояния. Так, накануне, Айгуль опубликовала пост, в котором рассказала, что совсем скоро ее ждет очередная химиотерапия.

- По поводу моего самочувствие после операции, аллага шокер, все нормально! Немного беспокоили боли и состояние после химии, но все прошло, тьфу–тьфу. Сейчас готовимся уже к следующей химии. На днях получила гистологию после операции, результат хороший! 23.04.2019 г у меня будет МРТ (магнитно-резонансная томография – Ред.) головного мозга и КТ (компьютерная томография – Ред.) всех органов. Алла Бирса, на следующий день будут готовы результаты. Надеюсь, все будет хорошо. И сразу же в этот день будет химия, и укол. Так что все в кучу. Спасибо вам, мои родные, ещё раз! – сообщает Айгуль.

Фото instagram.com/aafazylova

Фото instagram.com/aafazylova

Напомним, что на новый этап лечения тяжелобольная Айгуль Фазыйлова решилась только после того, как сделала все возможное, чтобы решить дальнейшую судьбу своего сына в случае ее смерти. Так, женщина добилась того, что опеку над ним 6-летним Амиром разрешили взять ее 67-летней тете Рахиле Зайнуллиной. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов помог мальчику материально: оплатил квартплату, детский сад и кружок по футболу.

Однако директор казанского хосписа, в котором живет Айгуль, Владимир Вавилов признался, что, несмотря на лечение, шансов выздороветь у женщины нет. Он посоветовал своей пациентке закончить все земные дела и все-таки найти для Амира новую полноценную семью. Айгуль возобновила поиски.

Айгуль возобновила поиски приемной семьи для своего сына Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Айгуль возобновила поиски приемной семьи для своего сынаФото: Алина ГАБДУЛИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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