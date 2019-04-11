"Я нисколечко не считаю себя виноватой": Многодетную мать из Татарстана, катавшуюся за рулем с младенцем на руках, оштрафовали

Мать четырех детей из Набережных Челнов по имени Агина в один момент стала знаменитой, как минимум, на весь Татарстан. Всему виной видео, которое она выложила в интернет. На нем девушка едет за рулем своей машины и держит при этом на руках маленького ребенка. Естественно, что в соцсетях подняли шумиху и начали осуждать Агину. Девушка, в свою очередь, отстаивала свою позицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702571" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана сняла на видео, как ехала за рулем с младенцем на руках.соцсети

Впрочем, долго кататься с ребенком на руках она не смогла. Данная манера вождения не осталась в стороне от сотрудников госавтоинспекции. Девушку оштрафовали. Об этом она, кстати, сообщила сама на странице в соцсетях.

- Уважаемые комментаторы!!! Я не могу вам каждому отвечать в личном сообщении или в комментариях под постами ,поэтому напишу просто общим словом для всех, кто с негативом отнесся к моему видеоролику. Да... во первых рада вам сообщить, я признаю что на тот момент мой сын находился не в детском удерживающем устройстве, а именно на моих руках. На руках своей любимой мамы. И я нисколечко не считаю себя виноватой по поводу такого поведения,так как я не считаю это сильнейшей грубостью в безопасности моего ребенка. Безусловно... у моего сына имеется детское удерживающее устройство как раз таки под его возраст...И в тот момент я больше доверилась конечно же своему опыту и внимательности. Своего любимого мальчика я очень сильно люблю, и естественно как любая хорошая мама делаю всё возможное, чтобы оберегать его в жизни. Только недавно он у меня родился и ни на минуточку не могу его еще отпустить со своих рук. И где бы я не находилась сейчас, всегда прижимаю его близко к сердцу. У нас пол страны детей перевозят без кресел и ничё,но почему то именно мой ребенок вас заинтересовал... что именно он находился в большой опасности. Ваши злые комментарии оставьте пожалуйста при себе, а за добрые слова в личных сообщениях всем хочу сказать искренне спасибо за добрые пожелания в мой адрес, - написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. ред.).