"Я с 18 лет в хоккейной раздевалке. Пришло время что-то изменить": Билялетдинов ушел с поста главного тренера "Ак Барса"

Нынешний сезон, что и говорить, для "Ак Барса" выдался не самым лучшим. Однако уж в кого, а в наставника команды Зинэтулу Билялетдинова критические стрелы если и летели, то крайне редко, да и те частенько были "холостыми". Уж больно любила главного тренера казанская публика. Да и в последнее время представить на тренерском мостике "Ак Барса" другого специалиста было проблематично.

Однако теперь этого самого нового специалиста и предстоит лицезреть во главе казанского клуба. Вечером 11 апреля, будто гром среди ясного неба, на официальном сайте "Ак Барса" появилось обращение Билялетдинова. Все было предельно лаконично. Наставник просто объявил, что уходит.

- С момента прихода в «Ак Барс» в 2004 году я понимал, что это моя команда. За 14 лет, проведённых в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными. Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе: самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов в 2007-м, а затем два Кубка Гагарина, завоёванных с разницей в год – в 2009-м и 2010-м. И, конечно, наш третий Кубок – результат прошлого сезона. «Ак Барс» дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами. Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры. Успехи клуба – результат общей работы. Я всегда ощущал поддержку Татарстана и «Татнефти», чувствовал ответственность перед жителями республики, города и всеми болельщиками. Но сейчас я понимаю, что пришло время что-то изменить. Я с 18 лет в хоккейной раздевалке, последние 22 года – на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьёй, важными в моей жизни людьми и клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера «Ак Барса». Я благодарен всем, кто работал со мной в течение этих 14 лет, каждому игроку, каждому болельщику, приходившему на трибуны. Эта команда навсегда останется в моём сердце. «Ак Барс» ждёт хорошее будущее, я в этом не сомневаюсь! - заявил Билялетдинов.

Напомним, что Билялетдинов впервые возглавил "Ак Барс" в 2004 году и руководил командой до 2011 года, когда возглавил сборную России. В 2014-м он вновь встал у руля команды. С "Ак Барсом" Билялетдинов четыре раза выигрывал чемпионат России, трижды поднимал над головой Кубок Гагарина.