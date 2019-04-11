"Наличие женского полового органа не повод сидеть дома": девушки-хоккеистки из Казани устроили дерзкую фотосессию в поддержку феминизма

В марте текущего года в Татарстане была основана женская хоккейная команда «Сююмбике». Спортсменки пока не провели ни одной игры, но обещают выйти на лед уже в апреле. При этом своими первыми противниками девушки видят мужчин-хоккеистов «Ак Барса». Последние, правда, пока стойко игнорируют предложение «коллег».

Фото: twitter.com/SUUMBIKE2

- Выход из сезона – не повод подаваться в таксисты, а наличие женского полового органа – не повод сидеть дома, - напомнили коллегам из «Ак Барса» девушки, вспомнив, как хоккеисты 1 апреля попробовали себя в роли водителей.

Не исключено, что именно несерьезное отношение к женской команде стало причиной, по которой игроки «Сююмбике» решили организовать акцию в поддержку борьбы с гендерными стереотипами. В ее рамках девушки провели фотосессию с клюшками, но в платье и на каблуках. Кроме того, на некоторых из моделей надеты элементы хоккейной формы.

Фото: twitter.com/SUUMBIKE2

- Женщинам в «мужском» виде спорта, как никому известны сложности восприятия окружающих их увлечения, - написано на официальной соцстранице команды в Twitter.

Однако надписи на фотографиях звучат намного прозаичнее и не так ярко, как обычно делают это создатели похожих акций.

Так, на представленных командой снимках написано: «Что ему приготовить: борщ или котлеты?», «Главное ногти не сломать», «Надо родить до 25», «Лучше бы замуж вышла». Большинство комментаторов поста так и не смогли понять, как фотографии соотносятся с данными фразами. Тогда, в «Сююмбике» объяснили, что это ирония.

Фото: twitter.com/SUUMBIKE2