«Он избивал меня и жил за мой счет»: жительницу Чебоксар на «Давай поженимся» чуть не обманул альфонс с пятью судимостями

43-летняя стилист из Чебоксар приехала в Москву, чтобы принять участие в программе «Давай поженимся». Прибегнуть к помощи главных свах российского телевидения Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой женщина решила после неудачных отношений с мужчиной, который в итоге оказался аферистом. В эфир Первого канала программа вышла во вторник, 9 апреля.

НЕУДАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Со своим бывшим возлюбленным Елена познакомилась во время одного из светский мероприятий в Чебоксарах. Женщине показалось, что вот он – мужчина ее мечты. Спустя две недели после знакомства она переехала к нему в загородный дом, который ее избранник снимал, но обещал приобрести.

Елена ввела любимого в свой круг общения и познакомила его с людьми, которые имели «вес» в городе. А спустя два месяца мужчина перестал выходить на связь. Только тут Елена поняла, что ее использовали.

Позже выяснилось, что, таких как Елена, у афериста в Чебоксарах было еще как минимум две, и все они дамы среднего возраста. Еще через месяц экс-возлюбленный стал создавать фейковые страницы в социальных сетях и оскорблять на них Елену. Ее номер телефона он стал раздавать знакомым, представляя ее как женщину, занимающуюся эскортом.

Однако Елена не стала впадать в уныние. Она нашла утешение в своих хобби: горных лыжах и пробежках по утрам. Открывая свое сердце для новых отношений, женщина отметила, что не потерпит ультиматумов и мужской безграмотности. Кроме того, она никогда не обратит внимания на рыжего, неопрятного и безвкусно одетого любителя шансона. Своей «второй половинкой» Елена видит стильного, материально обеспеченного человека слова и дела, который способен решить любые проблемы.

КАНДИДАТ №1

Первым кандидатом на роль жениха Елены стал 45-летний участник клуба путешественников Олег. Мужчина из Санкт-Петербурга работает менеджером по продажам в компании, реализующей металлопрокат. В свободное от работы время он занимается смешанными единоборствами и мечтает открыть зоогостиницу.

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Еще до личного знакомства с Еленой Олег заметил, что не потерпит никакой критики в свой адрес и не станет бороться за отношения, если избранница полюбит другого.

В ходе общения выяснилось, что Олег уже был женат и помог своей супруге встать на ноги и организовать бизнес. Также у него есть 14-летняя дочь.

Елена отметила, что Олег очень милый мужчина, но усомнилась в том, что она сможет жить с ним в мире и согласии из-за разного уровня доходов и его неприятии критики.

КАНДИДАТ №2

После, завоевывать сердце Елены вышел некогда профессиональный телохранитель Сергей. Сейчас 44-летний житель Ижевска работает руководителем среднего звена в крупной компании грузоперевозок.

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Сергей имеет разряд кандидата в мастера спорта по плаванью, увлекается боксом и придерживается здорового образа жизни. Однако все это померкло, когда мужчина признался, что расстался с бывшей девушкой из-за того, что долго и часто ей изменял. Он выразил надежду на то, что именно Елена научит его быть хорошим семьянином, но женщина решила, что не станет брать на себя такую ответственность.

КАНДИДАТ №3

Последним претендентом на роль мужа Елены стал 39-летний житель Минска Александр. Сначала все шло хорошо. Мужчина рассказал, что работает фитнес-тренером, любит заниматься шоппингом и мечтает встретить состоявшуюся женщину. Также он предупредил, что залогом семейного счастья считает вовремя закрытый рот.

Фото: скриншот

Было видно, что главная героиня выпуска заинтересовалась мужчиной. Однако в этот момент в студию вошла высокая блондинка и призналась, что является официальной женой Александра.

Она рассказала, что муж нередко избивал ее и при этом жил за ее счет. Также выяснилось, что у фитнес-тренера за спиной пять судимостей, среди которых есть статьи за хранение наркотиков, разбой и грабеж.

Елена выслушала жену последнего кандидата и сообщила, что никто из выступивших мужчин ей не подходит.