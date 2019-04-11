2019-04-11T16:41:20+03:00
Авто

День Победы 2019 и годовщина Тукая: где в Казани на праздники перекроют дороги

Автомобилистам в столице Татарстана придется непросто в период не только самих торжеств, но во время подготовки к ним
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В ближайшее время автомобилистам в Казани придется непросто. Грядут весенние торжества, а вместе с ними и перекрытие дорог в период их подготовки и проведения.

Так, согласно постановлению Исполкома города, движение транспорта ограничат в связи с мероприятиями, посвященными 133-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Перекрыты для машин окажутся следующие участки:

26 апреля с 07.00 до 16.00 улица Театральная - от Карла Маркса до Дзержинского;

2, 3, 4, 5, 6, 7 мая (при необходимости) с 17.00 до 23.30 площадь Тысячелетия (в том числе улица Баумана - от Профсоюзной до Батурина); Кремлевская набережная; улица Декабристов - от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима, а также от улицы Комсомольская до площади Тысячелетия; улица Ташаяк - от Московской до площади Тысячелетия; улицы Право-Булачная и Лево-Булачная - от площади Тысячелетия до Чернышевского; проезд между цирком и Центральным стадионом;

С 18.00 8 мая до 01.00 10 мая улица Бондаренко - от проспекта Ямашева до Маршала Чуйкова в обоих направлениях; улица Волгоградская – от Бондаренко до Короленко в обоих направлениях;

9 мая с 16.00 до 23.00 (при необходимости) проспект Ямашева - от Мусина до Короленко в обоих направлениях;

С 17.00 8 мая до 08.00 10 мая площадь Тысячелетия (в том числе улица Баумана – от Профсоюзной до Батурина; Кремлевская набережная; улица Декабристов - от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима, а также от Комсомольской до площади Тысячелетия; улица Ташаяк - от Московской до площади Тысячелетия; улицы Право-Булачная и Лево-Булачная - от площади Тысячелетия до Чернышевского; проезд между цирком и Центральным стадионом;

9 мая с 09.00 до 17.00 улица Карла Маркса - от Горького до Лобачевского; улица Лобачевского - от Большой Красной до Кремлевской; улица Кремлевская - от Лобачевского до площади Первого Мая; улица Толстого - от Большой Красной до Горького; улица Муштари - от Большой Красной до Горького); улица Гоголя – от Большой Красной до Горького; улица Жуковского - от Большой Красной до Горького; по улица Пушкина – от Большой Красной до Горького; улица Театральная - от Большой Красной до Дзержинского; улица Профессора Нужина - от Университетской до Пушкина; улица Университетская - от Кремлевской до Профсоюзной; улица Кремлевская - от Лобачевского до Университетской;

С 15.00 1 мая до 11.00 11 мая местный проезд вблизи сквера Асгада Галимзянова;

9 мая с 19.00 до 23.30 (при необходимости) улица Сибгата Хакима - от Декабристов до Абдуллы Бичурина (в обоих направлениях);

С 7 мая до 11 мая – объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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