"Крики были на весь дом и такими ужасными": в Ульяновске группа мужчин зверски избили молодого парня прямо в подъезде

Жители одного из домов по улице Игошина в Ульяновске проснулись посреди ночи от сильных криков. Стало понятно, что в подъезде кого-то бьют. Очевидцы сообщили в соцсетях, что драка действительно была. Причем, по словам свидетелей инцидента, группа мужчин набросилась на молодого парня, который возвращался домой с продуктами из магазина.

- 9 апреля около 2 часов ночи по улице Игошина в одном из подъездов кучка маргиналов напали на парня, возвращавшегося с покупками и в трезвом состоянии. Пытаясь оставить без имущества начали его избивать,крики были на весь дом и такими ужасными, что можно только представить, с какой мерзкой злостью и силой избивали бедного, - написали очевидцы.

Местные жители попытались помочь пострадавшему и вызвали полицию. Машины с мигалками приехали быстро. Вот только нападавшие, заприметив приближение полицейских, поспешили скрыться с места происшествия.

О судьбе парня жильцам дома пока ничего не известно. Меж тем, о произошедшей драке в подъезде напоминают разбросанные продукты, которые находились в пакете пострадавшего.

- Конфеты в контейнере, масло и сыр. алкоголя не было, что свидетельствует, что эти гиены напали на обычного человека, который поздно возвращался домой, - подытожили очевидцы инцидента.