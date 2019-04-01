"Билеты обещали купить, дети пошли на поправку": Застрявшая на Канарских островах из-за ветрянки семья из Татарстана готовится вернуться домой

Похоже, что история с семьей из Набережных Челнов, снятых с международного авиарейса в аэропорту испанского Тенерифе из-за ветрянки, завершится хорошо. Как рассказала "КП-Казань" мать малышей, подцепивших опасный вирус, ее сын и дочь пошли на поправку, а страховая компания пообещала приобрести билеты на обратный путь для всей семьи - прежние "сгорели" во время отказа от полета.

Напомним, семья из четырех человек - папа Тимур, мама Алина и двое их детей - девятилетний Салават и шестилетняя Аиша, отдыхали на Канарских островах. Когда отпуск подошел к завершению, семья прибыла в аэропорт Тенерифе и уже размещалась в салоне самолета до Цюриха, чтобы потом попасть домой, в Россию, как их попросили срочно покинуть борт самолета. Оказалось, что тревогу подняли пассажиры воздушного судна, заметившие сыпь на лицах детей - Салават и Аиша заболели ветрянкой.

Пришлось семье возвращаться в отель. Глава семьи мог улететь и без супруги и детей, но оставлять жену одну в чужой стране Тимур не захотел.

Денег у Хайруллиных осталось впритык - конец отпуска, так что пришлось выбирать и гостиницу подешевле, и экономить на еде. Мазь, которую прописал детям вызванный страховой компанией врач, подорвала скромный бюджет набережночелнинцев на 14 долларов. Визит врача стоит 100 долларов, и он приходил каждый день.

- Мы еще не платили врачу, не знаем, может, его будут оплачивать из страховки, - рассказала "КП-Казань" Алина Хайруллина. - Нас волновал вопрос билетов на обратный путь. Где заразились дети? Даже не знаю где, может в аэропорту когда улетали на Тенерифе, может уже тут?!

Во вторник, 9 апреля, женщина сообщила: "Пока все решается лучшим образом! Страховая обещала все возместить! Дети пошли на поправку! Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку!".

Дата вылета Хайруллиных из Тенерифе еще неизвестна - врач должен осмотреть детей и выдать заключение, что они здоровы.