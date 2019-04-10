2019-04-10T18:02:54+03:00
Звезды

"Записали разрывной выпуск": экс-участница "Холостяка" из Набережных Челнов стала экспертом шоу Андрея Малахова

Аида Уразбахтина снялась в выпуске о непризнанной невестке известной актрисы Марии Шукшиной [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/aida.offiФото: instagram.com/aida.offi
Изменить размер текста:

Ставшая известной после съемок в шоу «Холостяк» с Егором Кридом уроженка Набережных Челнов Аида Уразбахтина продолжает свои попытки покорить российское телевидение.

Так, девушка уже спела с Валерием Меладзе и снялась в клипе репера Luxory, а теперь еще стала экспертом ток-шоу Андрея Малахова.

-Записали разрывной выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Смотрите нас с Юлией Пушман и Клавой Кокой – скоро скажу в какой день, - сообщает девушка своим подписчикам в Instagram.

Фото:instagram.com/aida.offi

Фото:instagram.com/aida.offi

Известно, что Уразбахтина снялась в выпуске о непризнанной невестке известной актрисы Марии Шукшиной. Ее суть в том, что 19-летняя Фрейа Зильбер из Барнаула уверяет, что родила сына от бывшего жениха Макара Касаткина.

Ранее на съемках она жаловалась, что Касаткин выделяет на содержание их малыша, которому нет и года, всего по 7 000 рублей в месяц. Из-за этого молодой маме пришлось таксовать и устроиться на работу уборщицей.

Напомним, Аида Уразбахтина стала известной после выхода шестого сезона телепроекта "Холостяк", в котором она боролась за внимание и любовь 24-летнего Егора Крида. При этом известно, что у Аиды есть 3-летний сын от первого брака. Сейчас Уразбахтина живет в Москве, куда перевезла и ребенка. Девушка неплохо поет и часто принимает участие в съемках в качестве модели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Йошкар-Оле экс-сотрудник ГИБДД за взятку приговорен к 3 годам колонии
Смотри «Игру престолов» со скидкой в «Билайн ТВ»
В Татарстане огласили приговор водителю, по чьей вине в ДТП погиб его брат-близнец
В 2019 году в Марий Эл приступят к строительству 4 новых детских садов
Казанские полицейские задержали серийных 19-летних грабителей
Татарстанские таможенники нашли в присланных капсулах для похудения запрещенные вещества
СУ СКР Татарстана: казанец устроил поножовщину и пошел стирать одежду
Андрей Костин не верит в то, что ВСМ «Москва-Казань» будет построена в ближайшие 30 лет
В Йошкар-Оле депутата будут судить за обман дольщиков на 153,5 миллиона рублей
С 30 апреля в Татарстане стартует летняя навигация-2019 по Волге и Каме
В Татарстане вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился с победителем «Дакар-2019» - командой «КАМАЗ-мастер»
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях
В Татарстане у алиментщика арестовали автомобиль BMW X5
В Татарстане «Тотальный диктант-2019» напишут на более чем 70 площадках
Какие вопросы будут рассматриваться 18 апреля на заседании Казанской городской Думы
В Чувашии сосед спас из горящей квартиры двух малолетних детей
"Рад вернуться в семью": Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина"
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»