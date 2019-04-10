"Записали разрывной выпуск": экс-участница "Холостяка" из Набережных Челнов стала экспертом шоу Андрея Малахова

Ставшая известной после съемок в шоу «Холостяк» с Егором Кридом уроженка Набережных Челнов Аида Уразбахтина продолжает свои попытки покорить российское телевидение.

Так, девушка уже спела с Валерием Меладзе и снялась в клипе репера Luxory, а теперь еще стала экспертом ток-шоу Андрея Малахова.

-Записали разрывной выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Смотрите нас с Юлией Пушман и Клавой Кокой – скоро скажу в какой день, - сообщает девушка своим подписчикам в Instagram.

Фото:instagram.com/aida.offi

Известно, что Уразбахтина снялась в выпуске о непризнанной невестке известной актрисы Марии Шукшиной. Ее суть в том, что 19-летняя Фрейа Зильбер из Барнаула уверяет, что родила сына от бывшего жениха Макара Касаткина.

Ранее на съемках она жаловалась, что Касаткин выделяет на содержание их малыша, которому нет и года, всего по 7 000 рублей в месяц. Из-за этого молодой маме пришлось таксовать и устроиться на работу уборщицей.

Напомним, Аида Уразбахтина стала известной после выхода шестого сезона телепроекта "Холостяк", в котором она боролась за внимание и любовь 24-летнего Егора Крида. При этом известно, что у Аиды есть 3-летний сын от первого брака. Сейчас Уразбахтина живет в Москве, куда перевезла и ребенка. Девушка неплохо поет и часто принимает участие в съемках в качестве модели.