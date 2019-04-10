2019-04-10T16:21:42+03:00
Общество

"Я хочу еще и еще": в Казани десятки девушек в бикини отметили наступление весны заплывами в ледяной воде

Свои поездки на Голубое озеро они непременно запечатлевают на камеру мобильного телефона, а после выкладывают в соцсети [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Температура воздуха на лице едва начала подниматься выше пяти градусов тепла, в парни и девушки Казани уже достали свои плавки и купальники и отправились на Голубое озеро. Свои поездки они непременно запечатлевают на камеру мобильного телефона, а после выкладывают в соцсети.

Так, интернет-пользователь _.romantic._ выложила в своем Instagram фото, на котором она сидит на перилах у озера. По мокрому купальнику и волосам девушки ясно, что не так давно она окунулась в озеро с ледяной водой.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Утро может начинаться по-разному, но это утро было шикарным. Никогда не думала, что могу на это подписаться по собственной воле, но оно произошло. Такая перезагрузка, я хочу еще и еще. Хоть в такой воде сводит все, но это такой экстрим и всплеск эмоций, такое вызывает зависимость с первого раза, - подписала свое фото бесстрашная девушка.

Кроме нее в Голубое озеро искупалась и интернет-пользователь Mila2forever. Весь процесс девушка даже засняла на видео, а после также выложила в соцсети. Свой подвиг она комментировать не стала, но за нее это сделали подписчики.

mila21forevermila21forever
в Казани десятки девушек в бикини отметили наступление весны заплывами в ледяной воде
662 отметок «Нравится»69 комментариевInstagram

- Горячая вы девушка, - пишет один из них.

- Я бы так точно не смогла, - признается другая.

Однако о пользе закаливания знают не только молодые девушки, но и женщины. Так Natalya_manenkova вместе с двумя своими подругами сообщила на своей соцстранице, что открыла сезон купаний, окунувшись в Голубое озеро.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Парни и мужчины не отстают от прекрасного пола. В поисках экстрима и бодрости также едут купаться.

- И снова закаляйся, если хочешь быть здоров, - считает renat.m06.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Весна пришла, сезон купаний открыт, - сообщает Michail_mishanin.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Бодрящее воскресное утро, - констатирует Shigapov_airat

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях
В Татарстане у алиментщика арестовали автомобиль BMW X5
В Татарстане «Тотальный диктант-2019» напишут на более чем 70 площадках
Какие вопросы будут рассматриваться 18 апреля на заседании Казанской городской Думы
В Чувашии сосед спас из горящей квартиры двух малолетних детей
"Рад вернуться в семью": Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина"
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
Казанский вертолетный завод может начать собирать пожарные вертолеты «Ка-32»
Жителя Чувашии, который насмерть зарубил топором приятеля, суд отправил в психушку
11 апреля в Казани без воды на день оставят одну гостинцу и 15 жилых домов
В Чебоксарах экс- замначальника колонии подозревают в том, что он делал из подчиненных «рабов»
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
Татарстанец с ножом ограбил и надругался над женщиной в общежитии, а после проводил ее домой
Президент Татарстана подверг критике неэффективное расходование тепла, а также электричества в местных больницах и школах
В Чебоксарах в честь 550-летнего юбилея города в его заливе поселят 34 лебедя
В Ульяновске столкнулись "Газель" и трамвай, есть пострадавший
В Казани под завалами мусора в квартире нашли тело 71-летней пенсионерки
В честь Победы в Великой Отечественной войне 30 апреля студенты пройдут маршем по центру Казани
В Татарстане во время пожара в бане пострадал человек
В Татарстане за покупку для разведения лошадей исторической татарской породы обещают субсидии в 60%
В Казани неопытный девушка-водитель спровоцировала ДТП из трех иномарок, один человек пострадал
За строительство подъездной дороги к будущему МСЗ под Казанью заплатят 44 миллиона рублей
В Казани иномарка сбила 7-летнюю девочку на самокате
Казанский "Ак Барс" нашел нового главного тренера для своего фарм-клуба
Начальник управления образования Набережных Челнов будет временно руководить Автозаводским районом
В Нижнекамске строится новая "финская" школа "Тема 37"
Из-за ремонта в Кукморе на три дня перекроют железнодорожный переезд