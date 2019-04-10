"Я хочу еще и еще": в Казани десятки девушек в бикини отметили наступление весны заплывами в ледяной воде

Температура воздуха на лице едва начала подниматься выше пяти градусов тепла, в парни и девушки Казани уже достали свои плавки и купальники и отправились на Голубое озеро. Свои поездки они непременно запечатлевают на камеру мобильного телефона, а после выкладывают в соцсети.

Так, интернет-пользователь _.romantic._ выложила в своем Instagram фото, на котором она сидит на перилах у озера. По мокрому купальнику и волосам девушки ясно, что не так давно она окунулась в озеро с ледяной водой.

Фото: соцсети

- Утро может начинаться по-разному, но это утро было шикарным. Никогда не думала, что могу на это подписаться по собственной воле, но оно произошло. Такая перезагрузка, я хочу еще и еще. Хоть в такой воде сводит все, но это такой экстрим и всплеск эмоций, такое вызывает зависимость с первого раза, - подписала свое фото бесстрашная девушка.

Кроме нее в Голубое озеро искупалась и интернет-пользователь Mila2forever. Весь процесс девушка даже засняла на видео, а после также выложила в соцсети. Свой подвиг она комментировать не стала, но за нее это сделали подписчики.

mila21forever в Казани десятки девушек в бикини отметили наступление весны заплывами в ледяной воде

- Горячая вы девушка, - пишет один из них.

- Я бы так точно не смогла, - признается другая.

Однако о пользе закаливания знают не только молодые девушки, но и женщины. Так Natalya_manenkova вместе с двумя своими подругами сообщила на своей соцстранице, что открыла сезон купаний, окунувшись в Голубое озеро.

Фото: соцсети

Парни и мужчины не отстают от прекрасного пола. В поисках экстрима и бодрости также едут купаться.

- И снова закаляйся, если хочешь быть здоров, - считает renat.m06.

Фото: соцсети

- Весна пришла, сезон купаний открыт, - сообщает Michail_mishanin.

Фото: соцсети

- Бодрящее воскресное утро, - констатирует Shigapov_airat