2019-04-10T16:21:56+03:00
Общество

Смотри «Игру престолов» со скидкой в «Билайн ТВ»

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Пользователи мобильного приложения и обновленных приставок Билайн получили возможность приобрести подписку на онлайн-сервис Amediateka Home of HBO, в котором доступны более 60 топовых сериалов мировых студий, в том числе «Игра престолов», «Настоящий детектив», «Убивая Еву», «Миллиарды» и другие.

Абонентам домашнего интернета Билайн доступна специальная цена на сервис - 349 рублей в месяц. Стоимость подписки мобильных абонентов Билайн и пользователей других ШПД и мобильных операторов составляет 599 рублей в месяц.

Amediateka Home of HBO – онлайн-сервис с подборкой самых популярных сериалов планеты. Премьеры новых проектов HBO одновременно со всем миром и вся библиотека студии, а также хиты ведущих телеканалов и студий мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других, художественные и документальные фильмы, концерты, стендап- шоу и новые российские сериалы. Все это с возможностью подключения до 5 устройств и скачивания контента в мобильное приложение для просмотра офлайн.

Мультиплатформенный сервис Билайн ТВ (12+) доступен в виде приложения для мобильных устройств под управлением ОС Android и iOS, а также на новейших компактных приставках Билайн и на телевизорах с функцией SMART TV. Один аккаунт Билайн ТВ можно использовать в режиме мультискрин. В последнем поколении Билайн ТВ реализована новейшая система рекомендаций контента, основанная на Big Data. В сервисе можно создавать персонализированные профили для нескольких пользователей в одном аккаунте. Подключиться к обновленному сервису Билайн ТВ может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи. Новым абонентам, подтвердившим способ оплаты, доступен пробный период пользования сервисом: до 70 телеканалов бесплатно в течение первых 30 дней. Трафик у мобильных абонентов Билайн при пользовании приложением не расходуется.

Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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