В Чебоксарах лже-интернетчик украл из сейфа почтового отделения 800 тысяч рублей

В Чебоксарах обокрали отделение «Почты России» №17, которое находится на улице Гузовского.

Как стало известно «КП-Казань» из собственных источников в правоохранительных органах, утром 5 апреля неизвестный мужчина зашел в отделение представившись сотрудником «Ростелекома».

Он спокойно зашел в зал, где увидел сейф и кем-то беспечно оставленные от него ключи. Мужчина воспользовался удачным для него моментом и обчистил металлический ящик без всякого шума.

Забрав оттуда около 800 тысяч рублей наличностью, вор спокойно удалился. Теперь его поисками занимается полиция.