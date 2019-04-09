В Чебоксарах лже-интернетчик украл из сейфа почтового отделения 800 тысяч рублей
В Чебоксарах обокрали отделение «Почты России» №17, которое находится на улице Гузовского.
Как стало известно «КП-Казань» из собственных источников в правоохранительных органах, утром 5 апреля неизвестный мужчина зашел в отделение представившись сотрудником «Ростелекома».
Он спокойно зашел в зал, где увидел сейф и кем-то беспечно оставленные от него ключи. Мужчина воспользовался удачным для него моментом и обчистил металлический ящик без всякого шума.
Забрав оттуда около 800 тысяч рублей наличностью, вор спокойно удалился. Теперь его поисками занимается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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