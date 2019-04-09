Финал близко. Кто займет Трон?

В понедельник, 15 апреля у фанатов суперпопулярной фэнтези саги «Игра престолов» появится уникальная возможность увидеть первую серию финального сезона на большом экране. Возможность попасть на закрытый показ дарит своим абонентам телеком-оператор «Дом.ru» совместно с онлайн-сервисом Amediateka.

Премьерный показ пройдет в кинотеатре «Каро 6 Кольцо» (ул.Петербургская, 1). Начало – в 20.30. Зрители станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии, розыгрыша подарков и увидят, как будут разворачиваться события после эпичной сцены разрушения стены. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте».

Финальный сезон «Игры престолов» основан на недописанной книге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» под рабочим названием «Мечта о весне». Автор планирует завершить ее уже после экранизации, что еще больше подогревает интерес поклонников и заставляет строить догадки и теории.

По словам создателей сериала, это будет самый дорогой – почти 100 миллионов долларов – сезон в истории саги, в котором всего шесть эпизодов. В финале предыдущей части разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса – покончить с цивилизацией.

Получится ли у героев объединить усилия против опасного врага или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из них, и кто возглавит решающую битву с мертвыми? Все эти ответы ждут фанатов саги в оставшихся шести эпизодах.

- Мы рады, что партнерские показы с онлайн-сервисом Amediateka в сети кинотеатров «КАРО» стали традиционным событием, которое с нетерпением ждут наши клиенты каждый год. Первые показы «Игры Престолов» мы провели в 2015 году и спустя 4 года рады завершить эту историю грандиозным финалом, память о котором останется на долгие годы, - отмечает директор филиала «Дом.ru» в Казани Светлана Бачурина.

Финальная серия 8-го сезона «Игры престолов» выйдет в Amediateka 20 мая. Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к онлайн-сервису по специальной цене - всего за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры любимых сериалов одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или на сайте. Уже сейчас клиенты оператора могут посмотреть первый сезон фэнтези бесплатно. Для этого необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.

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