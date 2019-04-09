В форме и без: в Ульяновске семь девушек-авиаторов поборются за звание самой красивой студентки УИ ГА

В Ульяновске идет активное голосование за выбор самой красивой студентки института гражданской авиации (УИ ГА). За это звание борются семь девушек, которые уже прошли несколько отборочных этапов, включая интеллектуальный. Финал традиционного конкурса «Мисс УИ ГА-2019» состоится 19 апреля.

На данный момент по количеству голосов в интернете своих конкуренток обгоняет Дарья Аникеева (2 тысячи голосов). Известно, что 21-летняя уроженка Саранска состоит в курсантском совете вуза и отвечает за культурное направление.

Дарья Аникеева

Немного отстает от Дарьи Екатерина Чулкова (1,6 тысячи голосов). Закрывает первую тройку 21-летняя огненно-рыжая Кристина Хлемонченко с 951 голосом.

Екатерина Чулкова

Кристина Хлемонченко

Четвертое место (804 голоса) занимает заместитель председателя курсантского совета от факультета подготовки авиационных специалистов Наталья Майорова. Уроженка Кузнецка Пензенской области занимается танцами и ведет активный образ жизни.

Наталья Майорова

На пятом месте (683 голоса) пока находится любительница путешествий Елизавета Петрушина. В Ульяновск девушка перебралась из Новосибирска.

Елизавета Петрушина

Шестое место (546 голосов) заняла профессиональная модель Милена Багирян. В 2017 году девушка завоевала титул «Мисс Фитнес».

Милена Багирян

На последнем месте с 479 голосами на данный момент находится учащаяся факультета подготовки авиационных специалистов Виталина Осипова. Помимо хореографии в свободное время девушка занимается изготовлением и продажей тортов ручной работы.