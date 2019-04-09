"Не надо мне такой экстрим делать": в Ульяновске школьный охранник, пытавшийся совратить третьеклассницу, не признает свою вину

Серьезный скандал, произошедший в середине марта в ульяновской школе №29, остается в центре внимания. Напомним тогда 54-летний охранник, работавший в этом учебном заведении, пригласил к себе домой 10-летнюю девочку, которая обучалась в третьем классе. Он продержал ее в своей квартире несколько часов, при этом, он всячески к ней приставал и не стеснялся при ней снимать трусы.

Девочка, вернувшись домой, сразу же рассказала о случившемся родителям. Те, естественно, молниеносно сообщили об охраннике-"педофиле" в правоохранительные органы. Задержали мужчину сразу. Он находился в квартире у знакомых.

При этом, эти самые знакомые делали все, чтобы не допустить людей в погонах к своему приятелю-охраннику. На видео, опубликованном следственным комитетом, отчетливо видно и слышно, как сотрудникам ведомства не открывают дверь, а потом мешают скрутить школьного охранника.

- Не надо мне такой экстрим делать, - слышны возгласы на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/698275" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске за приставание к третьекласснице задержали охранника школы.

Отметим, что охранник не признал свою вину в случившемся. Впрочем, от возбуждения уголовного дела это его не уберегло. За насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста ему светит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в камере СИЗО, где дожидается суда.

Меж тем, еще одним немаловажным фактом в этом деле стало наличие у охранника судимости. В 2007 году он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Естественно что в городе начались масштабные проверки всех охранников школ.

- Школа должна быть уверена, что охранник соответствует всем требованиям, в том числе и моральным. Участвовать в этой деятельности должны только самые профессиональные люди, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями и навыками, имеющие соответствующую квалификацию. В настоящее время очевиден серьезный недостаток, который определяется низкими требованиями к квалификации сотрудников охранных предприятий, поэтому предъявляемые требования к лицензированию охранников следует ужесточить. Необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить наших детей, - заявила начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова.

По ее словам, в школе №29, где работал охранник-"педофил," уже решили разорвать договор с фирмой, предоставившей образовательному учреждению такого сотрудника. Этому примеру последовали и еще две городские школы.

Свою проверку провела и прокуратура Ульяновской области. Результаты, мягко говоря, шокировали как сотрудников надзорного органа, так, собственно, и всех жителей города.

Как выяснилось, задержанный охранник был далеко не единственным, кто трудился в учебных заведениях в аналогичной должности, имея при этом судимость.

- Прокуратурой Ульяновской области выяснено, что при попустительстве должностных лиц центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 10 сотрудников ЧОПов продолжительное время осуществляли охранную деятельность в образовательных учреждениях при наличии судимости. Вскрыты нарушения при оказании государственной услуги по выдаче юридическим лицам с особыми уставными задачами разрешений на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге, от начальника регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ потребовали незамедлительно устранить нарушения и впредь тщательнее относиться к допуску людей к работе в учебных заведениях.