"Что вы делаете? На вас же дети смотрят!": в Ульяновске посетители торгового центра устроили массовую драку посреди фудкорта

Посетители торгово-развлекательного центра "АКВАМОЛЛ", что в Ульяновске, минувшим вечером стали свидетелями потасовки. Видео конфликта появилось в ряде городских пабликов в соцсетях. По словам очевидцев, в драке участвовали две группы молодых людей, а затем к ним примкнули и охранники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701880" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске посетители торгового центра устроили массовую драку посреди фудкорта.соцсети

Естественно, что увиденное повергло в шок многих горожан. По словам очевидцев, конфликтующих пытались разнять.

- Им кричали, что вы делаете? На вас дети смотрят! Но они продолжали махать кулаками, - написал один из свидетелей конфликта в соцсетях.

- Когда там уже будут подготовленные спортивные ребята, которым будут платить , чтобы они выводили сразу вон таких! Увозили бы и давали понять, как нужно вести себя в обществе!? - написала жительница Ульяновска в комментарии к выложенному видео.

- Какой ужас! Там же дети, люди отдыхают. Не воспитанная молодёжь. Раньше такого не было, были драки но не на людях. Страшно за детей, страшно жить, - вторит ей еще одна горожанка.

Впрочем, на деле все вышло не так однозначно. Как рассказали в администрации торгового центра, к потасовке привел конфликт одного из посетителей с группой иностранцев. Тот же мужчина, который, к слову, был изрядно пьян, чуть позже начал оскорблять охранников.

- 7 апреля на фудкорте ТРЦ АКВАМОЛЛ произошел конфликт между посетителями торгового центра. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфронтацию с группой иностранных граждан. Молодые люди обратились за помощью к охраннику торгового центра с просьбой увести инициатора конфликта. Сотрудник охраны сделал замечание гражданину и попросил его удалиться. В ответ на просьбу мужчина стал оскорблять охранника, перешел на крик, чем нарушил общественный порядок. В соответствии с нормами действующего законодательства и инструкциями Охранной организации сотрудник ЧОП вызвал полицию и произвел задержание нарушителя правопорядка допустимым способом без применения силы. Инициатор конфликта был передан в руки сотрудников МВД. На месте происшествия составлен протокол об административном правонарушении, - рассказали в администрации торгового центра.

В полиции подтвердили, что выезжали на место происшествия. По их словам, зачинщиком конфликта был 35-летний мужчина. Его задержали.

- По поступившему сигналу в 20:30 часов 7 апреля в ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска за нарушение общественного порядка доставлен гражданин, 1984 года рождения, - отметили в пресс-службе ульяновской полиции.

В итоге в отношении дебошира составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".