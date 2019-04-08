Застряли на курорте почти без денег: жительницу Татарстана с детьми сняли с самолета на Канарских островах из-за ветрянки

Жительница Набережных Челнов Алина вместе с двумя своими несовершеннолетними детьми отдыхала на Канарских островах. Отдых уже подошел к концу, и татарстанцы собирали чемоданы, предвкушая встречу с родными и церемонию дарения им подарков и сувениров, но встречу пришлось отложить - дети заразились ветрянкой.

- Билеты уже куплены, и мы приехали в аэропорт, чтобы вернуться домой, - рассказала Алина на своей страничке в соцсетях.

Семья благополучно прошло погранконтроль, таможню, и уже рассаживалась на своих местах в самолете, как стюардесса сообщила Алине, что капитан воздушного судна принял решение снять семью с борта. Им всем пришлось покинуть и самолет, и здание аэропорта в течение пяти минут после возврата багажа.

Набережночелнинцам пришлось вернуться в отель. В страховой компании, выслушав Алину, ничем помочь не смогли - авиакомпания действовала в рамках своих полномочий, беспокоясь за здоровье других пассажиров. Вернуться в Россию она сможет только тогда, когда вся семья будет здорова. Билеты пропали, и приобретать их потребуется за свой счет.

Вся эта история произошла в те дни, когда у татарстанцев уже практически иссякли денежные средства - ехали на определенный срок, и все уже было заранее оплачено. Теперь им придется оплачивать заново и билеты на обратный путь, и номер в гостинице еще примерно на неделю вперед - сколько будут болеть дети, неизвестно.