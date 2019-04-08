"Из танцора я вдруг превратилась в овощ": Девушка из Ульяновска едва не осталась прикованной к постели из-за халатности врачей

Анастасия Маланина из Ульяновска не зря ведет свой микроблог под ником Iron_dancer (железный танцор – Ред.) И дело не столько в том, что 28-летняя девушка больше полутора лет жила с восемью болтами в позвоночнике, а в ее железном характере, который позволил ей – танцору – стойко перенести этот удар судьбы. На своей соцстранице девушка решилась вспомнить тот страшный день аварии, не менее ужасные условия в больнице Брянска, отчаяние, поддержку близких людей и, наконец, долгожданное лечение в московской клинической больнице имени Сеченова.

АВАРИЯ

Анастасия Маланина всю свою осознанную жизнь отдала танцам. Бесконечные тренировки в зале, поездки на мастер-классы, сборы и лагеря были для нее обыденностью. Все ее окружение, включая любимого человека Алексея, также было неравнодушно к танцам. Жизнь шла своим чередом, поэтому от предложения поехать в Брянск на очередные сборы Анастасия не отказалась. Это был август 2017 года.

Танцевальное мероприятие в Брянске закончилось 26 числа. В тот день Анастасия, будучи активной пользовательницей соцсети Instagram, выложила пост, который заканчивался словами: «эти сборы останутся в памяти, в сердце, в теле». А уже спустя сутки случилось то, что девушка точно не сможет забыть.

- Как только произошел удар, я почувствовал невероятно резкую боль в правом боку. Плюс сильно ушибли сработавшие подушки. Начался хаос. Дверь с моей стороны перекорёжило, она не открывалась. Ноги зажало сиденьем. Я запаниковала. Первая мысль - а что, если машина загорится? Я помню, как Лёша пытался открыть мою дверь, все бесполезно. И потом он на каком-то адреналине (у самого были поломаны рёбра) вытащил меня через водительское окно. Тут же положили на асфальт. Помню первое, что сделала - осмотрелась, что всё живые. Потом стала шевелить пальцами рук и ног, чтобы удостовериться, что с позвоночником всё хорошо. А дальше стало приходить осознание. Помню мысли, что мне же нельзя, я танцор, - вспоминает то ДТП Анастасия.

Фото: instagram.com/iron_dancer

После на место аварии приехала скорая помощь. Влюбленные были отправлены в разные больницы.

- До больницы меня везли в самой старой машине по всем кочкам, от каждой ямы простреливала невероятная боль. Я как лежала боком скрюченная на асфальте, так меня и погрузили, выпрямиться не могла, - рассказывает пострадавшая.

УЖАСЫ БРЯНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Больница Брянска, куда была доставлена Анастасия, оказалось не очень гостеприимной. По словам девушки, она долго пролежала в коридоре, и за это время никто не выполнили ни одной ее просьбы. Так, Анастасии требовался лед, чтобы приложить его к ушибам на лице.

- Дальше две ворчливые старушки покатили меня на КТ (компьютерная томография – Ред.) или МРТ (магнитно-резонансная томография – Ред.), не помню, что именно. По ходу движения они обсуждали своё недовольство своей же работой и не церемонились со мной, когда перевозили по неровному плиточному полу. Затем совершенно грубо переволочили меня на аппарат для снимка, я просила их перелечь самой, на что они сказали «и долго нам тебя ждать», - вспоминает девушка.

После были анализы крови, которые у нее брали при помощи огромных шприцов прямо в коридоре учреждения, рентгеновский снимок ноги и ее гипсование, которое, словом, также проходило в коридоре «на скорую руку».

- Наконец-то довезли до палаты. Переложили на кровать. Которая, на секундочку, была мало того что не жесткая, так ещё и с провалом. И это для спины со сломанным позвоночником! Тогда мне уже сказали, что потребуется операция, но подробностей никаких не огласили, - заканчивает свое повествование о том поворотном дне Анастасия.

Будучи обескураженной хамством и непрофессионализмом врачей, девушка не сразу поняла, насколько сильно у нее болит спина.

«ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИК В ЭТОЙ БОЛЬНИЦЕ НЕ ДЕЛАЮТ»

Осознание того, что произошло нечто страшное, пришло к Анастасии позже. Как оказалось, у девушки были компрессионно-оскольчатые переломы нескольких позвонков.

- Из танцора я вдруг превратилось в недвижимого овоща с памперсами, едой и питьем через трубочку, прочими веселыми атрибутами, - вспоминает девушка.

Из раздумий, самобичевания и жалости к себе девушку вытащила информация о том, что операций на позвоночник в этой больнице не делают. Эту проблему прикованной к кровати Анастасии пришлось решать самой. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, как говорится.

- Не работал какой-то аппарат. А починить его не могли, ну то праздники, то рабочих нет, то золотуха, то понос. Началась миссия - починить аппарат. Получилось это только путём связи моих родителей с нашей администрацией, далее нашей администрации с администрацией города Брянска, ну и с больницей, по цепочке, - рассказывает девушка.

Операцию, которая могла навсегда лишить Анастасию возможности не только танцевать, но и нормально двигаться, предотвратил Алексей.

- Готовы делать операцию, вставлять мне сказочный допотопный аппарат Елизарова, сделать шовчик побольше, да отпустить с богом и бритой спиной. Тут, благо, из больницы выпустили Лешу и он не допустил сотворить этот произвол, - объясняет Анастасия.

По словам самого Алексея, «шевелиться» врачи начали после того, как их пристыдили в городской администрации.

- Я остановил врача со словами: «Жизнь у нас одна и спина одна, будем делать в лучшем месте». Услышав это, хирург позвал заведующего отделением, мужчину в годах, который начал разговор со слов: «А вы собственно кто такой!? И на каких основаниях операцию нам срываете!?» Все сначала неспокойно, через рык. Потом понял, что рычать бесполезно, и начал по-человечески разговаривать, - вспоминает сам Алексей.

Фото: instagram.com/iron_dancer

- А между тем, мне очень запомнилось, как медсестра клала мне на грудь тарелку с супом, чтобы я поела, как от ее рук несло сигаретами. Как вы понимаете, мне не до еды было, так она потом ещё приходила и говорила: «Ты что так мало жрешь-то?” – не без отвращения продолжает свой рассказ Анастасия.

Когда молодые люди выразили желание уехать в Москву и продолжить лечение там, врачи Брянска запротестовали и предложили пострадавшей провести у них еще полгода.

- Мол, так срастется. Ничего, что перелом с осколками, - смеется Анастасия.

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СЕЧЕНОВА

После недолгих раздумий было принято решение перевезти Анастасию в столичную клиническую больницу имени Сеченова. Сделать это в больнице Брянска обещали при помощи бесплатного государственного реанимобиля. Однако в последний момент девушке объяснили, что предоставить его ей не могут из-за отсутствия одной бумаги. В итоге, близким Анастасии пришлось нанимать частный реанимобиль за 25 тысяч рублей.

- Государственный реанимобиль нам отказал, ребята ждали взятку и видимо предложенная мной сумма их не впечатлила. В итоге я заплатил в несколько раз больше, но до этого момента не понимал, что люди, выбравшие своим призванием такую благородную профессию, просто взяточники, привыкшие наживаться на чужой беде. Я не обобщаю, возможно среди них и есть хорошие честные люди, но нам они не попались, - рассказывает Алексей, который, несмотря на боль в сломанных ребрах, ни на секунду не оставлял свою возлюбленную.

Так, Анастасию перевезли в Москву. Только там девушка и ее близкие наконец-то смогли спокойно выдохнуть. Самое страшное осталось позади, в Брянске. Чуть позже Маланина отметит, что «Сеченовка» - лучшее, что произошло с ней в то время.

- После консультаций и осмотров было принято решение делать мне транспидуральную фиксацию на 5 позвонках! Для того, чтобы восстановить расстояние между позвонками сделали утрированный прогиб, и именно поэтому понадобилось такое количество шурупов. Как сказали врачи, на операционном столе меня прямо выгибали дугой, - вспоминает Анастасия.

Фото: instagram.com/iron_dancer

Такая конструкция не давала девушке прогибаться в пояснице и скручиваться. После, ее ждала операция на ногу. Выяснилось, что из-за неправильного гипса конечность начала также неправильно срастаться.

Дальше были сложные попытки вновь начать ходить сначала с костылями, а потом без. За шагом шаг Анастасия, проявляя свой железный характер, возвращалась к обыденной жизни. В ее буднях стало значительно меньше танцев, но осознание того, что она жива и может ходить поддерживало в девушке позитивный настрой.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Так, с восемью болтами в позвоночнике Анастасия Маланина прожила 1 год и 7 месяцев. И вот, в марте 2019 года девушка освободилась от них.

- Мы случайно проходили мимо одной пожилой пары, мужчина разговаривал по телефону. Я услышала только одну фразу: «Операцию сделали, железки вытащили». Только одну, громко и четко. Я, вытаращив глаза на Лёшу, переспросила, услышал ли он то же самое. Тогда я подумала, что это точно знак и пора делать снимок, - рассказывает Анастасия.

В больнице ее надежды разрушили, отметив, что вынимать «железки» еще рано. На тот момент все ее позвонки срослись, но по одному из осколков еще возникали вопросы.

- Я уже успела поплакать, побыть в депрессии и построить новые планы на жизнь. А буквально через неделю поступил звонок от моих врачей. Снимки просмотрел профессор и сказал, что конструкцию уже надо снимать, - с радостью сообщает девушка.

Фото: instagram.com/iron_dancer

На данный момент Анастасия отходит от операции и привыкает жить без болтов в позвоночнике. Несмотря на то, что каждое движение пока отдается болью в спине, девушка счастлива.

- Я оглядываюсь назад и понимаю, что всё это было не зря. За это время я действительно привыкла жить со своими железочками и в повседневной, и даже в спортивно-танцевальной жизнях. Знала бы я тогда, когда ревела перед первой операцией, какой путь мне предстоит! Я бы ничего не поменяла! – признается она.