2019-04-08T15:23:56+03:00
Общество

"Точно отдам около двух миллионов на благотворительность": 25-летний риэлтор из Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей

Молодой человек приехал оформлять выигрыш спустя две недели после проведения тиража
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба "Столото"Фото: пресс-служба "Столото"
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25-летний риэлтор из Казани Андрей В., выиграв в лотерею, стал обладателем 155,05 миллиона рублей. По словам молодого человека, он участвует в лотереях два года и ему всегда везет.

Андрей все ночь не спал от волнения, после того, как узнал, что выиграл в лотерею крупную сумму. Приехав за деньгами, казанец уже знал, что часть их потратит на долгожданный переезд в Москву.

- Столица мне очень нравится, как для работы, так и для жизни. Первое время я не стану тратить деньги: нужно тщательно обдумать, как ими распорядиться. Точно отдам около двух миллионов на благотворительность, - обещает Андрей.

Еще часть денег казанский риэлтор потратит на путешествия.

Известно, что по итогам 4268-го тиража «Гослото «6 из 45» суперприз в размере 310,09 миллионов рублей разделили два человека. Второй победитель, которому также досталось более 155 миллионов рублей, пока за выигрышем не явился. Сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

ИСТОЧНИК KP.RU

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