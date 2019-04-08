"Точно отдам около двух миллионов на благотворительность": 25-летний риэлтор из Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей

25-летний риэлтор из Казани Андрей В., выиграв в лотерею, стал обладателем 155,05 миллиона рублей. По словам молодого человека, он участвует в лотереях два года и ему всегда везет.

Андрей все ночь не спал от волнения, после того, как узнал, что выиграл в лотерею крупную сумму. Приехав за деньгами, казанец уже знал, что часть их потратит на долгожданный переезд в Москву.

- Столица мне очень нравится, как для работы, так и для жизни. Первое время я не стану тратить деньги: нужно тщательно обдумать, как ими распорядиться. Точно отдам около двух миллионов на благотворительность, - обещает Андрей.

Еще часть денег казанский риэлтор потратит на путешествия.

Известно, что по итогам 4268-го тиража «Гослото «6 из 45» суперприз в размере 310,09 миллионов рублей разделили два человека. Второй победитель, которому также досталось более 155 миллионов рублей, пока за выигрышем не явился. Сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».