"Точно отдам около двух миллионов на благотворительность": 25-летний риэлтор из Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей
25-летний риэлтор из Казани Андрей В., выиграв в лотерею, стал обладателем 155,05 миллиона рублей. По словам молодого человека, он участвует в лотереях два года и ему всегда везет.
Андрей все ночь не спал от волнения, после того, как узнал, что выиграл в лотерею крупную сумму. Приехав за деньгами, казанец уже знал, что часть их потратит на долгожданный переезд в Москву.
- Столица мне очень нравится, как для работы, так и для жизни. Первое время я не стану тратить деньги: нужно тщательно обдумать, как ими распорядиться. Точно отдам около двух миллионов на благотворительность, - обещает Андрей.
Еще часть денег казанский риэлтор потратит на путешествия.
Известно, что по итогам 4268-го тиража «Гослото «6 из 45» суперприз в размере 310,09 миллионов рублей разделили два человека. Второй победитель, которому также досталось более 155 миллионов рублей, пока за выигрышем не явился. Сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».
ИСТОЧНИК KP.RU