2019-04-08T15:42:16+03:00
Общество

14 апреля в Казани на конкурсе «Мистер Форсаж» разыграют сигнализацию с автозапуском

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14 апреля пройдет грандиозный праздник для всех любителей скорости, драйва и адреналина - Центр Картинга «Форсаж», в честь своего Дня рожденья, устроит настоящее торжество и одарит подарками всех своих гостей.

Главным событием дня станет конкурс для всех желающих - «Мистер Форсаж». Всем конкурсантам предстоит возможность продемонстрировать свое мастерство в вождении карта и показать лучшее время заезда. Сражаться пилоты будут за главный приз с поистине мужским характером – сигнализацию с автозапуском для автомобиля.

Для участия будущим победителям необходима предварительная регистрация по телефону: (843) 5-333-777.

Праздник состоится 14 апреля в 10.00 в Центре Картинга «Форсаж» по адресу: ул. Оренбургский тракт, 5Б.

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону: (843) 5-333-777

ИСТОЧНИК KP.RU

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