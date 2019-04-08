«Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» не забили голов в матче 22-го тура чемпионата России.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» не забили голов в матче 22-го тура чемпионата России.Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный тренер казанцев Курбан Бердыев заявил на матч исключительно российских футболистов. Уже во второй раз за весну команда вышла на игру без легионеров. При этом в отличие от игры с «Ахматом» месячной давности, когда были заявлены Реза Шекари и Филип Уремович, в этот раз они оба отсутствовали даже на скамейке запасных.

Уже во второй раз за весну команда вышла на игру без иностранцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Такого в истории «Рубина» не было ни разу с момента выхода команды в элитный дивизион российского футбола в 2003 году.

Такого в истории «Рубина» не было ни разу с момента выхода команды в РПЛ в 2003-м году.Фото: Алина НИЗАМОВА

Явных моментов на то, чтобы открыть счет в первом тайме, не было ни у одной из команд. Только в конце первой 45-минутки Павел Могилевец нанес удар из-за пределов штрафной площади по воротам Артура Нигматуллина, но вратарь «Арсенала» справился с ударом.

Явных моментов на то, чтобы открыть счет в первом тайме, не было ни у одной из команд.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй половине казанцы действовали активнее у ворота соперника. Воспитанник «Рубина» Артур Сагитов мог забить свой второй гол за основной состав команды, но голкипер гостей снова спас ситуацию.

Хозяева поля были активнее, однако вторую игру подряд они все же завершили вничью. Безвыигрышная серия клуба из столицы Татарстана составляет уже пять матчей.

Хозяева поля были активнее своего соперника.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Два разных тайма. В первом тайме молодежь не была столь уверена, как во втором. Есть удовлетворение от игры, но от результата нет, - прокомментировал матч Курбан Бердыев.

Данил Степанов и Кирилл Комбаров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также своим мнением об игре поделился дебютировавший в премьер-лиге полузащитник Роман Акбашев.

Матч стал дебютным в премьер-лиге для полузащитника Романа Акбашева.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Хорошая была игра, и тренер нас похвалил. Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо сегодня играли, и я думаю, должны были сегодня побеждать, - отметил футболист.

В следующем матче 12 апреля «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».Фото: Ринат НИЗАМОВ

В следующем матче 12 апреля «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».