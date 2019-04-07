2019-04-07T21:16:17+03:00
Спорт

"Рубин" провел чемпионат по поеданию шаурмы

Мероприятие прошло перед 22-м туром Чемпионата России по футболу "Рубин"-"Арсенал", победитель получил футболку
Лика ИСАЕВА
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Победитель и герои ролика "Шаурма любви"Победитель и герои ролика "Шаурма любви"Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
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Перед самым началом матча 21-го тура Чемпионата России по футболу, когда на красноярском стадионе встречались "Рубин" и "Енисей", оператор случайно выхватил среди болельщиков на трибуне молодую пару. Парень угощал девушку шаурмой, и этот ролик вскоре стал жить своей жизнью в соцсетях. Он получил название "Шаурма любви", на него положили романтическую музыку, создали футболки с рисунками этого блюда, и ФК "Рубин" объявил о проведении Чемпионата по поеданию шаурмы.

Все началось с этих кадров Фото: принтскрин видео.

Все началось с этих кадровФото: принтскрин видео.

Чемпионат состоялся 7 апреля. Среди участников - фанаты футбольного клуба и самой шаурмы. Победителю достался главный приз - фотосессия с героями ролика, футболка с рисунком популярного фаст-фуда шаурмы и логотипом клуба.

Кстати, сама героиня этой истории - болельщица казанского клуба Айгуль Агаджанова, призналась, что в тот день они поедали не шаурму, а шашлык в лаваше. Такое блюдо они смогли купить на стадионе в Красноярске, где встречались команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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