"Рубин" провел чемпионат по поеданию шаурмы

Перед самым началом матча 21-го тура Чемпионата России по футболу, когда на красноярском стадионе встречались "Рубин" и "Енисей", оператор случайно выхватил среди болельщиков на трибуне молодую пару. Парень угощал девушку шаурмой, и этот ролик вскоре стал жить своей жизнью в соцсетях. Он получил название "Шаурма любви", на него положили романтическую музыку, создали футболки с рисунками этого блюда, и ФК "Рубин" объявил о проведении Чемпионата по поеданию шаурмы.

Все началось с этих кадровФото: принтскрин видео.

Чемпионат состоялся 7 апреля. Среди участников - фанаты футбольного клуба и самой шаурмы. Победителю достался главный приз - фотосессия с героями ролика, футболка с рисунком популярного фаст-фуда шаурмы и логотипом клуба.

Кстати, сама героиня этой истории - болельщица казанского клуба Айгуль Агаджанова, призналась, что в тот день они поедали не шаурму, а шашлык в лаваше. Такое блюдо они смогли купить на стадионе в Красноярске, где встречались команды.