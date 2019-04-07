Губернатор Ульяновской области предложил медикам работать по выходным

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей страничке в соцсетях опубликовал такую инициативу, от которой в шоке медицинское сообщество региона. Устав получать сообщения от жителей региона о нехватке врачей, многочасовых очередей в поликлиниках, трудности попасть на прием к узким специалистам, Морозов решил вопрос кардинально:

"Считаю, что нужно организовать работу медицинских работников и в выходные дни, чтобы люди, обратившиеся за помощью, могли получить её в полном объёме, в удобное для них время".

Вопрос этот Морозов уже обсудил с главой регионального минздрава Сергеем Панченко. Тот возражать не стал, и чиновники теперь решают вопрос, где взять деньги на оплату сверхурочных для врачей, которые будут вместо законного выходного выходить на работу.

Пока инициатива губернатора в качестве пилотного проекта начнет действовать в нескольких медицинских учреждениях Ульяновска и Димитровграда. Затем ее обещают применить во всех поликлиниках области.

Сами медики от такой инициативы не в восторге.

- Как б не утверждало начальство о нашей "достойной" зарплате, она не заменит нам законных выходных, - заявляет акушер с 20-летним стажем Марина П. - Почему проблемы с врачами в районных поликлиниках? Объем работы большой, а у нас, как везде, идет оптимизация. Лучше бы прибавили оклады, и тогда врачи не сбегали бы в частные клиники, а оставались на местах.

Травматолог Максим, пожелав остаться анонимным, рассказал, что в регионе у врачей идет большая переработка.

- Специалистов не хватает, и мы уже сейчас вынуждены принимать пациентов уже после окончания своего рабочего времени, - рассказал мужчина "КП-Казань". - Пациенты бывают разные, и мы больше морально устаем, вот только никого это не волнует. Сейчас как - пациент пожаловался, и все, ты наказан. Минус премии, никто разбираться не будет, прав ты или нет. Хотят заставить работать в выходные? Я лучше уволюсь.