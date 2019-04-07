"Дали тазик, чтобы не испачкал кровью пол": В Татарстане мужчине с проломленной головой не торопились оказать помощь

История, которую сейчас бурно обсуждают в соцсетях Татарстана, произошла в ночь с 5 на 6 апреля в Чистополе. В местную больницу после драки доставили молодого человека. Оппонент проломил ему голову в пьяном споре.

Пострадавший, попав в приемный покой местной ЦРБ, снял на видео, как вместо оказания первой помощи его "оставили истекать кровью" на глазах медиков со "скорой", полицейского и охранника больницы.

- В больнице Чистополя истекаю кровью, не реагируют ни милиция, ни "скорая", ни больница сама, - надрывно утверждает пациент. - Вот уберу сейчас полотенце с головы, мне дали тазик, чтобы я капал кровью в него, чтобы не испачкать пол в больнице.

Женский голос предлагает немного подождать, врач сейчас придет. Но пациент нервно реагирует на это предложение, комментируя с употреблением ненормативной лексики. При этом камера показывает раны на голове мужчины, из которых сочится кровь.

В комментариях к ролику мнения татарстанцев, как водится, разделились. Часть пользователей соцсетей предлагает мужчине перестать пить, другая часть возмущается равнодушием медиков и требует написать заявление в прокуратуру на бездействие медиков. Напомнили ему и про то, что только в американских фильмах доставленного "скорой" пациента бросаются спасать все врачи, работающие в больнице.

- Мужчину доставили в приемный покой, когда там уже шло обследование ранее доставленого пациента, и раненному предложили подождать в коридоре, - рассказал собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Хирурга вызвали, он пришел буквально через несколько минут. Тазик предложили, чтобы он не испачкал пол в больнице, все-таки там все должно быть стерильно. Сейчас выясняются обстоятельства получения пострадавшим травмы.