В Саранске кошатница пыталась отсудить кота, которого сама отдала в новые руки

Необычной историей о том, как жительница Саранска Ирина приютила кота Беззубика, она поделилась на своем YouTube канале под названием «World Walkcat». Ведущая канала и ее супруг решили взять домой кота, «чтобы осчастливеть его, чтобы он был безродный, беспородный». Котика героиня решила искать на одном из сервисов бесплатных объявлений. После трех дней поиска нашелся тот самый черного кот с желтыми глазами.

Владелицей Беззубика оказалась пенсионерка, у которой дома живут еще несколько котов. Но не успели счастливые новые хозяева приехать домой, как им уже несколько раз позвонила предыдущая владелица кота. Подобный интерес пару не удивил, чего нельзя сказать о раннем звонке в 7 часов утра на следующее утро.

– Как он спал? Где он спал? Не носился ли он? – раздалось на другом конце провода.

Но одним утром это не ограничилось, звонки и сообщения в разных мессенджерах продолжились. Но однажды, раздался вот какой звонок.

– Спустя месяц мне позвонили и сказали: «Я посчитала — в субботу и воскресенье у вас будут выходные, я приеду в гости». Тут у меня лопнуло терпение, я достаточно деликатно сказала, что приглашаю в гости только проверенных и родных людей, у меня не проходной двор. После этого мне сказали: «Раз так, отдайте мне кота», - рассказывает Ирина.

Естественно, нынешняя хозяйка питомца ответила, что это невозможно, они к коту уже привязались, и вообще, Беззубик — не игрушка, чтобы его таскать туда-сюда, он уже привык к новым хозяевам.

Но прежняя владелица котика не успокоилась, и вскоре Ирине позвонил участковый, чтобы узнать, не хочет ли она вернуть кота. Ответ последовал логичный, что кот останется дома. Затем женщина, оставшаяся без кота, которого она сама отдала, решила обратиться в суд. Мало того, она ходила по соседям и собирала досье на Ирину.

Когда героине пришла повестка в суд, оказалось, что предыдущая хозяйка подозревает ее в «обращении с животным, которое противоречит принципам гуманности». В суде участников «пушистого дела» встретили со смехом.

– Суд естественно принял решение в мою пользу, — рассказывает Ирина.