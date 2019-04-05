2019-04-05T15:17:28+03:00
Происшествия

Неизвестный стрелял из автомата в сторону Казанского Кремля

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция [видео]
Лика ИСАЕВА
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Неизвестный стрелял из автомата в сторону Казанского Кремля.соцсети

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Сомнительную забаву устроили молодые люди в начале марта в столице Татарстана около парковки Дворца земледельцев.

Поздним вечером молодой человек устроил стрельбу из автомата в сторону Казанского Кремля. Это было заснято на камеру мобильного телефона.

Ставший свидетелем применения оружия житель Казани поспешил сообщить об этом в полицию. Заявление от него приняли 9 марта в ОП "Япеево". Мужчина сообщил, что заметил огнестрельное оружие в салоне автомобиля Porsche Cayenne. Иномарка стояла в районе ЦУМа на улице Московской. Автомобиль проверили, информация подтвердилась.

Иномарка принадлежала 33-летнему казанцу. Он признался, что перевозит в салоне автомата, предназначенного для стрельбы светозвуковыми патронами.

Оружие отправили на экспертизу. Выяснилось, что изъятый предмет переделан из автомата Калашникова модели «АКМ», калибра 7,62 мм, 1963 года выпуска. В результате переделки он стал пригоден только для стрельбы холостыми патронами и используется для имитации эффекта стрельбы.

- В связи с этим в возбуждении уголовного дела в отношении задержанного было отказано за отсутствием состава преступления, - заявили сотрудники полиции, но с ними не согласились надзорные органы:"С учетом запечатленных на видео обстоятельств решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным. Так, дознавателем не была дана оценка действиям задержанного на предмет грубого нарушения общественного порядка, являющегося уголовно наказуемым деянием. Помимо этого, не приняты меры к привлечению лица к административной ответственности по ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах).

В настоящее время прокуратура Вахитовского района Казани отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вернув материалы в отдел полиции №16 «Япеева» УМВД Казани для организации дополнительной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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