В соцсетях появилось видео небольшой части обычного школьного урока физики в Вурман-Сюктерской школе Чебоксарского района. В ролике под названием «В Вурман-Сюктерской школе Чебоксарского района у учителя физики Малыгина Германа Ананьевича свои методы воспитания» видно, как мужская фигура склонилась над одним из школьников. Взрослый силится что-то отобрать у подростка, эту картину наблюдают другие ученики, а один записывает происходящее на камеру мобильного телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701398" frameborder="0"></iframe> В Чувашии учитель физики применил насилие, чтобы отобрать у школьника телефон.соцсети

Руководство школы от комментариев отказалось – в учреждении просто не берут трубку телефона. Не получила «Комсомолка» ответа и от пресс-секретаря министерства образования Чувашии: «Ее нет на месте, позвоните позже». Позже наступило, но в ведомстве не берут трубку. Зато стало известно, что делом занялись в правоохранительных органах.

- По факту появления видеозаписи в полиции проводится доследственная проверка, - сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. - Будут изучены вопросы даты и месте съемки, установят и опросят его участников, и, в случае необходимости, будут предприняты меры в отношении лиц, нарушивших закон.

На данный момент удалось установить, что запись была действительно на уроке физики, который прошел всего несколько дней назад. Также известно, школьник, с которым боролся учитель, вместо того, чтобы слушать объяснения педагога по теме урока, увлеченно копался в своем телефоне. На замечание и просьбу убрать гаджет, мальчик дерзко ответил, и учитель решил отобрать телефон на время занятия.

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