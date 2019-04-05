2019-04-05T12:28:34+03:00
Происшествия

В Чувашии учитель физики применил насилие, чтобы отобрать у школьника телефон

В непростой ситуации разбираются полицейские [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На замечание и просьбу убрать телефон, мальчик дерзко ответил,На замечание и просьбу убрать телефон, мальчик дерзко ответил,Фото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео небольшой части обычного школьного урока физики в Вурман-Сюктерской школе Чебоксарского района. В ролике под названием «В Вурман-Сюктерской школе Чебоксарского района у учителя физики Малыгина Германа Ананьевича свои методы воспитания» видно, как мужская фигура склонилась над одним из школьников. Взрослый силится что-то отобрать у подростка, эту картину наблюдают другие ученики, а один записывает происходящее на камеру мобильного телефона.

В Чувашии учитель физики применил насилие, чтобы отобрать у школьника телефон.соцсети

Руководство школы от комментариев отказалось – в учреждении просто не берут трубку телефона. Не получила «Комсомолка» ответа и от пресс-секретаря министерства образования Чувашии: «Ее нет на месте, позвоните позже». Позже наступило, но в ведомстве не берут трубку. Зато стало известно, что делом занялись в правоохранительных органах.

- По факту появления видеозаписи в полиции проводится доследственная проверка, - сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. - Будут изучены вопросы даты и месте съемки, установят и опросят его участников, и, в случае необходимости, будут предприняты меры в отношении лиц, нарушивших закон.

На данный момент удалось установить, что запись была действительно на уроке физики, который прошел всего несколько дней назад. Также известно, школьник, с которым боролся учитель, вместо того, чтобы слушать объяснения педагога по теме урока, увлеченно копался в своем телефоне. На замечание и просьбу убрать гаджет, мальчик дерзко ответил, и учитель решил отобрать телефон на время занятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах учительница отобрала у первоклассника телефон из-за будильника

При этом, педагог забыла вернуть гаджет школьнику, что возмутило его родителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С начала 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 772,7 тысячи квадратных метров жилья
В Набережных Челнах огласили приговор по делу Юрия Гагарина
В Казани на большом экране покажут первую серию долгожданного восьмого сезона «Игры престолов»
Житель Чувашии, который во время ссоры задушил соседку, приговорен к 11 годам колонии
В Казани президент Татарстана встретился с Генсеком Всемирной исламской лиги
В выходные в Татарстане ожидается туман и небольшие осадки
Президент Татарстана о коррупции в республике: количество правонарушений не снижается
Прокурору Марий Эл назначили нового заместителя
В Татарстане собаки, которых выбросили на обочину в завязанных мешках, до сих пор ждут у дороги хозяина
В Казани назвали имена победителей конкурса «Ученика года-2019»
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов