В Набережных Челнах учительница отобрала у первоклассника телефон из-за будильника

Очередная конфликтная ситуация произошла в одном из образовательных учреждений Набережных Челнов. На сей раз в центре внимания оказалась школа №5. По словам матери одного из первоклассников, учительница отобрала у него мобильный телефон и не возвращала. А виной всему стал звук будильника, сработавшего на уроке.

- Мой ребенок, ученик первого класса, на уроках в телефоне не играет, во время занятий ни кто не звонит ему. Сегодня учительница на перемене вытащила из кармана телефон, а все потому, что на уроке будильник зазвонил. Отключить она не разрешила, забрала и не вернула, при этом не сказала родителям, что телефон у нее. Я звоню, не отвечает либо скидывает. Надо отметить, что стоимость телефона почти 9 тысяч. Вопрос к педагогам: на каком основании Вы отбираете телефоны у детей? Дети зачастую возвращаются домой одни! Элементарно позвонить родителям сказать: "Я вышел!" и "Я дошёл!" Как? С ботинка что-ли? - задалась вопросом возмущенная родительница.

Под выложенным в соцсетях постом оперативно появились сотни комментариев. При этом, призывы наказать учителя или дойти до директора, чтобы, опять таки наказать учителя, хоть и были, но мало.

Куда чаще пользователи соцсетей вставали на сторону педагога. В частности, предполагалось, что ребенок мог что-то не договаривать родителям. Еще один момент, который заинтересовал читателей данного поста - почему будильник звонил именно в учебное время?:

"Ваш ребенок научился Вам врать! Скорее всего он все-таки: либо играет, либо мешает проводить урок, просто так никто телефон забирать не будет"

"Какой будильник? Если он в школе! Или ваш сын должен был проснуться в школе? На уроке?"

"Зачем первокласснику телефон за 9 тысяч? Дайте ему обычную звонилку! Бедные учителя, родители совсем уже достали! А детям вообще кроме телефона ничего не надо!"

Как выяснилось, подобный инцидент в этой школе действительно был. При этом, по словам начальника городского управления образования Винера Харисова, учительница не имела злого умысла, когда забирала телефон.

- С целью качественной организации обучения, на родительском собрании (протокол № 4 от 15 марта 2019 года) классный руководитель обращалась к родителям с просьбой исключить использование телефонов во время уроков. Учитель начальных классов забрала телефон ученика 1 «а» класса в связи с систематическими сигналами аппарата, которые повторялись неоднократно во время уроков. Маме было предложено изменить настройки телефона, выключить сигналы. Учитель не имел злого умысла, просто забыла отдать телефон после уроков ребенку, - пояснил Харисов.