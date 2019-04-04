Боль хочет, чтобы ее чувствовали: в Казани состоялся предпоказ нового фильма телеканала ТВ-3 "Сенсор"

В последние годы к извечным российским проблемам, коих долгое время было две, добавилась еще одна – кинематограф. Однако после выхода на больших экранах трилогии о Николае Гоголе, отечественный телезритель осознал для себя, что хорошее кино у нас снимать умеют, просто не всегда хотят.

В среду, 3 апреля, в Казани состоялся предпремьерный показ нового фильма от телеканала ТВ-3 «Сенсор». Этот детективный триллер учит не прятаться от боли и не отказываться от полноценной жизни, что бы ни случилось.

«Сенсор» цепляет панорамными видами Канонерского острова в Санкт-Петербурге, увлекательным и необычным сюжетом, аккуратно подобранными саундтреками и прекрасной игрой талантливых актеров, которые еще не успели надоесть даже самым критически настроенным зрителям. Если бы фильм решили транслировать на больших экранах в кинотеатрах, то можно было бы отметить его излишнюю фантастичность, большое количество крови, акцент на непрофессионализме российских полицейских и безответственное поведение тети главного героя. Однако для телевизионного проекта эти мелочи не так значимы.

«Сенсор» - детективный триллер с элементами фантастики. По сюжету, в наследство от матери главному герою по имени Максим достался удивительный, но не очень практичный дар — чувствовать боль других людей. Действительно, весьма спорная сверхспособность: парень не может даже спокойно пройтись по улице – ведь в толпе столько людей постоянно испытывают не видимую нашему взгляду и невыносимую для него боль! Понятно, что с такой особенностью больницы и роддома нужно обходить за километр. Он привык проводить время дома в одиночестве, но однажды редкая способность Максима помогает ему спасти соседку Лену от маньяка. Теперь он мечтает найти преступника, а его «напарником» становится бывший следователь, пьющий неудачник Савельев, у которого свои мотивы в этом деле.

В картине снялись Олег Васильков (экс-следователь Дмитрий Савельев), Евгений Михеев (Максим) и Марина Курочка (Лена)

Большая премьера «Сенсора» состоится уже в эту пятницу, 5 апреля, в 18-30 на ТВ-3. Известно, что этим триллером телеканал открывает новую линейку собственных фильмов под названием «Сделано на ТВ-3». В рамках линейки зрители канала смогут еженедельно смотреть кино, снятое в жанрах ТВ-3: экшен, триллер, мистика.