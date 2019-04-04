2019-04-04T17:39:08+03:00
Происшествия

В Татарстане на обочине дороги нашли живых собак, которых кто-то засунул в мешки и завязал

По данному факту прокуратура начала свою проверку [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Некоторые из животных все же смогли прогрызть мешки и выбраться на свободу.Некоторые из животных все же смогли прогрызть мешки и выбраться на свободу.Фото: скриншот с видео
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Утром в четверг, 4 апреля, в интернете появилось видео, которое вызвало бурную реакцию и негодование жителей Татарстана и не только. Так, на кадрах видно, что вдоль дороги в Кукморском районе республики лежат завязанные мешки, в которых что-то жутко подрагивает. Некоторые из них разорваны - в них находились живые собаки. Некоторым животным удалось самим выбраться на свободу.

В Татарстане на обочине дороги нашли живых собак в завязанных мешках.соцсети

- В Кукморском районе какой-то идиот выкинул живых собак на обочину, в мешках, - сообщает автор поста с видео.

В комментариях под жуткими кадрами интернет-пользователи стали называть совершившего этот поступок варваром, извергом и живодером.

- Ну как так можно? Ну неужели не дрогнула рука и сердце не сжалось, как настолько у человека может не быть совести? – вопрошает интернет-пользователь sonechka_vahitova1996.

- Это грех. Нельзя обижать братьев наших меньших, - напоминает nadenkanaumova.

- Его бы самого в мешок и на обочину, - пишет mansur__is.

Корреспондент «КП-Казань» связалась с автором поста. При условиях полной анонимности мужчина рассказал, как именно была сделана страшная находка.

- Мой товарищ проезжал мимо по дороге, когда увидел на обочине мешки. Ну, мешки мешками, он бы даже останавливаться не стал, если бы не заметил, что из одного торчит голова собаки. Тут-то он и остановился посмотреть. Увидел, что и в остальных мешках тоже живые собаки. Он освободил их и накормил. Собаки были истощены, - рассказывает автор.

К сожалению, дальнейшая судьба животных не известна. Мужчина, обнаруживший мешки, оставил собак на трассе.

Зато известно, что видео уже посмотрели сотрудники прокуратуры Татарстана.

- Врио прокурора Татарстана Сергей Старостин поручил прокурору Кукморского района организовать проверку видео на предмет жесткого обращения с животными, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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