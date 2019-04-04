«Положи на место!»: робо-пылесос научили хамить на татарском языке

В Интернете появилось видео, на котором запечатлен, похоже, самый татарский робот-пылесос из всех возможных. Мало, того что он говорит на этом языке, так еще и с характером.

Все это немного шокировало обладателя техники.

- Купил пылесос. Я, конечно, понимаю, что я в Татарстане живу, все дела, да. Но когда я его распаковал и поставил на зарядку, я немножко был шокирован. Сначала я испугался, а потом я решил контейнер достать, - рассказывает мужчина за кадром.

В ответ на его действия пылесос начинает хамить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701205" frameborder="0"></iframe> Робо-пылесос научили хамить на татарском языке.соцсети

- Куда его взял? Он не твой! Положи на место! – негодует техника.

Хозяину приходится вернуть контейнер на место, на что пылесос начинает ворчать: «Опять поставили эту штуку на место».

После мужчина демонстрирует, как не менее недовольно пылесос должен начинать и заканчивать свою работу. Словом, включаться сразу робот и вовсе отказывается, отмечая на татарском, что у него вообще-то перекур и хозяину нужно подождать.

- Я в шоке просто вот. Я не привык к таким вещам. Понимаю, если бы он по-русски разговаривал, но по-татарски… Может китайцы что-то перепутали? Такие дела, короче, - завершает свой обзор татарстанец.

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